Placeres vegetarianos y veganos en el Campo de Gibraltar

Si tu dieta es vegetariana o vegana, estos son algunos locales que puedes visitar en la comarca en los que comerás de rechupete y te tratarán como en casa. Restaurantes con local propio, comida para llevar, e incluso una food truck, hacen las delicias de personas que han abandonado la dieta omnívora y han dejado de comer productos alimenticios de origen animal.

Algunos de ellos también tienen en cuenta las intolerancias y no incluyen gluten en sus recetas. Hemos seleccionado algunos de estos negocios para que los conozcas y puedas conocer un poco más la oferta gastronómica de comida saludable y ecológica del Campo de Gibraltar.

La Línea Verde

La Línea Verde es un restaurante de comida para llevar cien por cien vegano situado en La Línea, junto a la frontera con Gibraltar. La Línea Verde es un proyecto puesto en marcha por una pareja vegana húngara, Györgyi Tetézi y Máté Szabics, que viven en La Línea desde hace unos años. El concepto nace de ofrecer menús de almuerzo diarios diferentes, frescos y sabrosos, listos a las 8:00 entre semana, dirigidos principalmente a los trabajadores y trabajadoras transfronterizos a un precio inmejorable. Todos los platos son completamente vegetales, los tipos de almuerzo incluyen platos de todo el mundo para brindar sabores diferentes y cambiantes incluso a largo plazo. La Línea Verde también hacen repostería, y tienen una amplia oferta de postres veganos creativos que cambian diariamente, como Brownies, “barras de Fanta”, “rebanadas de Snickers”, “tartas de queso”, panqueques, entre otros. También elaboran pasteles veganos por encargo, y organizan eventos gastronómicos mensualemente.

La Chillimosa

En la calle del Peso, en Tarifa, se encuentra Chillimosa, un restaurante de comida vegetariana que ofrece platos veganos y sin gluten. Los platos caseros que ofrecen en este local han conquistado los paladares de todos sus visitantes, pues usan productos locales y sostenibles que le aportan el toque de calidad. Como curiosidad, el establecimiento era originalmente una antigua carnicería situada en el casco antiguo de Tarifa, cerca de los mercados. Se convirtió en un pequeño local vegetariano con comida para llevar hace unos 18 años por una joven pareja emprendedora que tenía el sueño de vivir de manera más sostenible.

Una combinación del amor por los viajes y la cocina de todo el mundo, y el talento para la carpintería crearon este pequeño y acogedor lugar único que creció con los años, junto con la familia, hasta convertirse en el pequeño y encantador restaurante que es hoy.

AguaViento WaterWind

El food truck ecovegano AguaViento WaterWind es un proyecto de comida casera orgánica y vegana, accesible para todos, y qué mejor que una furgoneta que pueda llegar a zonas remotas donde otros no pueden. Todo el producto que utilizan es cien por cien ecológico, certificado por el CAAE, y ha sido el primer restaurante avalado en la provincia de Cádiz. Siempre cocinan sus delicias con verduras de temporada y de proximidad, y forman parte de dos mercados ecológicos en Andalucía, aprovechando esta sinergia para obtener sus materias primas directamente de los agricultores. El food truck cuenta con paneles solares para obtener energía eléctrica, almacenándola en baterías de litio, lo que causa menos daño al medio ambiente. Puedes encontrarlos en Los Barrios y en otros puntos de la costa los fines de semana. No le pierdas la pista a esta food truck de comida deliciosa y hecha con mucho cariño.

La Villa de Dolly & Parton

Restaurante vegetariano con menús del día, que reinventa su carta según la temporada. 100% sin gluten, hace las delicias de quienes van a comer a este rinconcito del centro de Algeciras. Uno de los principios de este restaurante es no depender de ingredientes precocinados. En su cocina las materias primas son guisadas a diario para llevar a cabo quesadillas, lentejas, nachos, hamburguesas, paellas, pasta o ensaladilla rusa. Prácticamente la totalidad de sus platos son veganos y ninguno de ellos contiene gluten. Las personas celíacas podrán disfrutar de la totalidad de la carta de La Villa de Dolly & Parton, ya que garantizan que no hay presencia de gluten en ningún utensilio de cocina. No obstante, elaboran unas croquetas veganas y crujientes exquisitas, rebozadas con un ingrediente secreto.