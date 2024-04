Prepárate para bailar en el MINIFFFEST! de Algeciras

Si con la primavera te han entrado ganas de bailar y de pasártelo bien el próximo sábado día 6 no puedes perderte el MINIFFFEST! que tendrá lugar en Algeciras. La fiesta comenzará a las 16:00 en el mítico Pub Kiss y continuará a partir de las 00:00 en La Tribu.

Los artistas invitados que no te dejarán parar de bailar ni un momento son Orina con su estilo prepunk, el eclecticismo noisero de What! y la selección de coplas pornpunk de Milf&Dilf. Pocas veces se ha juntado un cartel tan fantástico, ¡pero la cosa no queda ahí! A partir de la media noche, en La Tribu actuarán Supernovixs con su estilo de electrónica pop, Dj Trikel que llega desde Málaga repasando temazos de los años 90 y para terminar el break más clásico y la ElectroFeria de DjBajonaso.

El MINIFFFEST!, que se celebra este año en su versión mini después de que el año pasado se organizara en la ciudad por primera vez, es totalmente gratuito, así que no tienes excusa para disfrutar de una tarde llena de música que se expande hasta la madrugada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MINIFFFEST! (@minifffest)

Espacio Farándula y La Costa Tropiqué productions han organizado en esta ocasión el MINIFFFEST!, un festival concentrado en un día pero que reúne todos los ingredientes para pasártelo a lo grande bailando con tus amigas y amigos. Disfruta del lunes y prepárate durante la semana porque se aproxima un día de bailoteo sin pausa en Algeciras.