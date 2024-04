Malú: "Actuar en el Campo de Gibraltar es para mí muy emocionante"

El Festival En La Línea Música está trayendo a grandes artistas al Campo de Gibraltar. El fin de semana pasado nos regaló una actuación fantástica de la multifacética Diana Navarro y ahora nos trae, el próximo 4 de mayo, a otra gran artista que celebra 25 años sobre los escenarios: Malú.

La cantante y compositora Malú tiene sus raíces en Algeciras. Sobrina de Paco de Lucía, se ha forjado una carrera profesional llena de éxitos. Desde que comenzara siendo muy joven con "Aprendiz", canción inolvidable compuesta por Alejandro Sanz, ha seguido trabajando sin pausa, lo que le ha llevado a recibir muchos reconocimientos.

Malú trae a La Línea su nuevo espectáculo: A todo sí. En esta gira está presentando su último disco, que recibe el mismo nombre, en el que hace un repaso por toda su carrera musical. Canciones como "Enamorada", "Como una flor" y por supuesto "Aprendiz" vuelven a ser interpretadas en este disco en el que cuenta con la colaboración de grandes artistas, como Manuel Carrasco, Niña Pastori o Alejandro Sanz.

Malú nos ha concedido unos minutos entre ensayo y ensayo, y nos ha contado que "A todo sí es el show en el que más estoy disfrutando de toda mi vida. Recogemos muchas canciones que hacía mucho que no tocábamos y hacemos un recorrido por estos 25 años y está siendo brutal."

También afirma que con este espectáculo "han recuperado ese formato más pequeñito, en el que el contacto con la gente es más directo, manteniendo la misma banda y la misma cantidad de músicos, lo que enriquece de forma muy bestia a nivel musical, porque se puede disfrutar de la calidad que permiten los recintos más pequeños, en los que actuamos con todas nuestras ganas."

Malú nos ha confesado que tiene "todas las fuerzas puestas en este show. He aprendido hace poco en disfrutar de lo que tengo aquí y ahora, y eso es lo que me está permitiendo disfrutar de esta gira, no estar pensando en próximos proyectos." Además, es un show "que nadie se espera". Las entradas para el concierto pueden conseguirse en este enlace.

Por último, la cantante nos asegura que para ella traer este espectáculo al Campo de Gibraltar "es muy emocionante, porque estoy en mi casa, en mi infancia, con mi gente. Tengo muchísimas ganas de que llegue el día". No te pierdas este gran concierto en el que Malú, una de las voces más representativas y potentes del panorama musical de nuestro país, hará un repaso por los grandes éxitos de su carrera.