'Despesques 2024' se celebra entre la Bahía de Cádiz y Los Alcornocales

El Parque Natural de los Alcornocales acoge una nueva edición de Despesques, según ha informado el blog gastronómico gaditano Cosas de Comé. El innovador encuentro de cocineros organizado por Ángel León, celebrará su cuarta edición entre los próximos 19 y 21 de abril, con la asistencia de más de 80 chefs de todo el mundo. Este encuentro, de carácter bienal, reúne también a líderes y expertos de diferentes ámbitos y agentes de la industria alimentaria para abordar los desafíos medioambientales y fomentar la sostenibilidad en la hostelería. La cita será en el lago de Wakana, un entorno natural situado en el municipio de Benalup.

Despesques se distingue por celebrarse siempre en espacios naturales protegidos, «proporcionando un escenario propicio para la reflexión y la acción en un mundo donde la urgencia de proteger nuestro planeta se hace cada vez más evidente», explican desde el restaurante. Tras el primer Despesques celebrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, el segundo, en las Marismas del Barbate y el tercero, en el espacio Wakana, en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales, esta vez los chefs comenzarán sumergiéndose en las marismas del Parque Natural Bahía de Cádiz «para descubrir nuestra pesca ancestral y sostenible, el trasmallo, la nasa y otras artes tradicionales conocidas como la pesca a pie. Tras la pureza de la marisma, emprenden la vuelta al paraíso de la última selva subtropical de Europa, Los Alcornocales; así, en Wakana se consolida un movimiento de cocineros que miran a la Naturaleza para evolucionar en la idea de que la gastronomía puede ser una fuerza transformadora para la conservación… y nuestra supervivencia».

Los participantes de Despesques se sumergen en debates profundos sobre el presente y el futuro de la cocina, definiendo el papel crucial que los chefs deben asumir en la sociedad como agentes de cambio. En este reinicio, el chef y su tripulación vuelven a rodearse de expertos que aportarán nuevas ideas, enfoques innovadores y conocimientos especializados, mentes brillantes y apasionadas «que enriquecerán el camino hacia adelante». Despesques 2024 tiene un programa diverso que incluye conferencias magistrales, talleres prácticos y demostraciones culinarias. El periodista Manu Sánchez será el maestro de ceremonias que ordene un cartel de primeras figuras, que incluye al periodista Iñaki Gabilondo, el profesor de economía circular aplicada y economía regenerativa en la Universidad de Harvard, Manuel Maqueda, la escritora y divulgadora, Elsa Punset, el escritor y periodista John Carlin y la educadora, psicóloga, economista y CEO española, Sonia Díez.

Las reflexiones humanísticas de la vida se basarán «en desnudar nuestra cultura, territorios, flamenco, oficios… con la naturaleza y gastronomía como nexo de unión… para a continuación abordar desafíos como la insoportable dictadura del plástico en la cocina y en nuestras vidas, para aprender y utilizar herramientas para su erradicación de un solo uso».

Estrellas Michelin

Entre los chefs internacionales que participarán en Despesques 2024 estará Janaina Torres Rueda, la chef brasileña elegida este año Best Female chef del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants; Pía León, la cocinera peruana mejor posicionada de su país, quien dirige junto a Virgilio Martínez Central, el Mejor Restaurante del Mundo en 2023, y está a cargo de Kjolle y del Centro MIL; el chef neozelandés Vaughan Mabee, el chileno Rodolfo Guzmán de Boragó, Mitsuharu «Micha» Tsumura el chef de Maido (Mejor Restaurante de América Latina en 2023 según The World’s 50 Best Restaurants); el célebre Pastry Chef Antonio Bachour desde Miami. Desde México llegan Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil, Edgar Nuñez, de Sud777, Roberto Solís desde Yucatán, y el mexicano Santiago Lastra desde Londres. Además, participarán Atsushi Tanaka (A.T. en París), Jorge Avillez y João Oliveira (Portugal), el colombiano Álvaro Clavijo, Jaime Pesaque (Perú), Tomás Kalika (Argentina), así como otras talentosas y reconocidas chefs internacionales como Ana Ros (Eslovenia), Leonor Espinosa (Colombia) y Manu Buffara (Brasil).

A nivel nacional, serán más de 60 chefs, entre ellos, Jordi Roca, Albert Adriá, Eneko Atxa, Begoña Rodrigo, Ricard Camarena, Vicky Sevilla, Jordi Cruz, Sacha Hormaechea, Quique Dacosta, Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Albert Raurich, Pedro Subijana, Fina Puigdevall o Martina Puigvert. En Despesques 2024, la música será otro de los ingredientes principales para mostrar el destino Cádiz y facilitar la reflexión. «Habrá mucho festival, gastronómico y de ideas, de mentes abiertas a nuevas prácticas, a reconocer errores y a aplicar en las cocinas lo aprendido el día después».

Despesques

Despesques es un foro de debate internacional que se celebra cada dos años, promovido por el cocinero Ángel León, con el objeto de fomentar una revolución gastronómica (o “de la sociedad”) en favor de la naturaleza. Pretende ser un paréntesis en el frenético ritmo cotidiano para dialogar y tomar conciencia del papel de la cocina en el territorio, de la manera de relacionarnos con el medio ambiente, y una ocasión para escuchar y reflexionar sobre el papel que la hostelería quiere asumir en la sociedad actual, con la convicción de intentar generar un mundo más comprometido en el que vanguardia y tradición vayan de la mano.