'Self Burning Questions' muestra la obra de Jesús Calderón, artista de Algeciras

Este jueves podrás disfrutar de cerca el particular estilo de los cuadros del artista algecireño Jesús Calderón. El pintor en cofundador de Sr.Calder estudio y ha encontrado en la pintura una forma íntima y personal de expresarse. La cita es en Alcultura, en los contenedores rojos de la dársena del Saladillo, en Algeciras.

Jesús nació en Algeciras en 1989, y siendo muy pequeño encontró su vocación artística. Estudió Bellas Artes con el objetivo de fusionar la seriedad estética de Picasso con la visión alegre, risueña y liberal encarnada por Mickey Mouse, un ícono de su infancia que dejó huella en toda una generación. Su obra se nutre tanto del ámbito audiovisual como de la música, elementos fundamentales en su infancia, y del mundo Queer, que influyó significativamente en su perspectiva artística.

Posteriormente, desarrolló una admiración por los artistas de los años 60, sumergiéndose en el misticismo y la psicodelia de esa época. "The Mamas and the Papas" se convirtieron en referentes, construyendo un universo musical inspirador que exploraba lo misterioso, lo intangible y lo espiritual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de X Calderón (@iamjesuscalderon)

Este mismo enfoque es el que lo vincula con la obra de Mark Rothko, una influencia destacada en su creación artística. Su trabajo es una celebración de la vida, la libertad y la energía, un espacio donde converger en la búsqueda de un punto común donde todo queda representado.

En palabras del artista: “Me gusta la sensación de unirnos en la vulnerabilidad a través de la música y la pintura, independientemente del sexo, la procedencia, la actitud ante la vida y todo lo que nos caracteriza como persona. Es hablar de nuestras flaquezas, de nuestros logros, de nuestro pequeño ser frente a la inmensidad del universo, de nuestras contradicciones, de nuestras ganas de bailar, de gritar, de los miedos más absurdos, del poco control que tenemos sobre nuestro destino, de los detalles que nos hacen sentir grandes y pequeños, etcétera”.

No te pierdas esta exposición que estaré en Alcultura desde el 7 hasta el 31 de marzo.