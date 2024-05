En este bar de Algeciras podrás seguir Eurovisión en directo

Comienza Eurovision, el concurso musical en el que artistas de toda la comunidad europea dan lo mejor de sí para hacer que su país gane. Este tipo de espectáculos es mejor verlos en compañía y por eso, en el restaurante La Villa de Dolly & Parton de Algeciras van a proyectar las galas del martes, el jueves y el sábado en su bonito local de calle Bailén. Además, han preparado para la ocasión una carta de cócteles especiales para disfrutar del concurso con buen sabor de boca.

A partir de las 20:30 La Villa de Dolly & Parton tendrá sus puertas abiertas para los fans de la música. En la Villa se han declarado seguidores del concurso, y qué mejor manera que compartir su pasión también con su clientela, y pasar así un buen rato con las propuestas de los diferentes países que participan.

Además de la carta de cócteles que inauguran, este restaurante de comida saludable tendrá su cocina a punto para preparar los platos de siempre, y también, entre los espectadores del concurso se hará una porra para apostar por el país ganador, habrá regalitos y música. Celebra la edición número 68 de Eurovision, que este año se celebra en Suecia, con la comida más rica y el mejor ambiente en Algeciras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Villa de Dolly & Parton (@lavilladedollyyparton)

La Villa de Dolly & Parton

Uno de los principios de este restaurante es no depender de ingredientes precocinados. En su cocina las materias primas son guisadas a diario para llevar a cabo quesadillas, lentejas, nachos, hamburguesas, paellas, pasta o ensaladilla rusa. Prácticamente la totalidad de sus platos son veganos y ninguno de ellos contiene gluten. Las personas celíacas podrán disfrutar de la totalidad de la carta de La Villa de Dolly & Parton, ya que garantizan que no hay presencia de gluten en ningún utensilio de cocina. No obstante, elaboran unas croquetas veganas y crujientes exquisitas, rebozadas con un ingrediente secreto.