Pedro Sánchez vuelve a tirar de su chistera: el Gobierno aprobará un bono de 60 euros al mes (30 euros en el caso de los menores de 26 años) para viajar en Cercanías, Media Distancia y en la red nacional de autobuses. Acosado por los casos de acoso sexual dentro de su propio partido y por las investigaciones judiciales por corrupción, el presidente del Gobierno sigue para adelante, con la vista en 2027. "Estamos a mitad de la legislatura" , ha dejado claro al principio. "Somos el primer partido que ha afrontado el acoso y el abuso", ha defendido. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", ha advertido. En definitiva: "Seguiremos buscando apoyos debajo de las piedras, como hemos hecho siempre".