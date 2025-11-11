Los jóvenes andaluces confían de modo mayoritario en Vox como el partido que mejor podría resolverle sus problemas, pero aún no le votan. El PP es el partido preferido para el voto entre los jóvenes entre 18 y 35 años, según revela el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra). Realizado en septiembre y publicado en octubre, el Centra acaba de colgar en su página web los datos en función de las variables demográficas, políticas y sociolaborales.

A la pregunta de a qué partido votarían en las próximas elecciones andaluzas, la posición mayoritaria en todos los tramos de edad es el PP. Incluso, entre los menores de 35 años, que muestran una confianza en Vox que no tiene un reflejo en el voto. Un 24,3% de los encuestados entre 18 y 24 años y un 20,3% de los situados entre 25 y 34 años votarían a Juanma Moreno. En esos dos grupos, el 13,6% y el 13,3%, respectivamente, lo haría por Vox. El PSOE se sitúa el tercero. Los socialistas bajan a esa posición en generaciones que nacieron cuando gobernaba en la Junta de Andalucía.

Vox sólo sería el partido preferido para votar de los jóvenes que no pudieron hacerlo en las pasadas elecciones por razón de edad.

El PP también es el partido con el que se identifica un mayor número de jóvenes encuestados, al igual que el resto de los grupos etarios. La cercanía un partido es un elemento esencial para pronosticar el voto.

El barómetro refleja que los jóvenes andaluces son los más críticos tanto con el Gobierno de Juanma Moreno, como con el de Pedro Sánchez, aunque el rechazo al presidente socialista es mucho más grave que al andaluz.

La encuesta del Centra se realizó antes de que estallase el caso de los cribados de cáncer, pero el cruce de los datos con las variables permite ahondar en comportamientos que son más estables que la elección del voto.