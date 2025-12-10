El PSOE vive la mayor crisis orgánica desde que Pedro Sánchez se retiró durante cinco días en abril de 2024. Paco Salazar estaba llamado a gestionar la Secretaría de Organización desde atrás. Porque no podía dejar Moncloa, según su interpretación de fantoche. Una vez que se produjeron las denuncias de las mujeres en julio, Salazar quedaría como un independiente con una consultoría que bebería de sus anteriores contactos. Eso también falló, y lo que ahora hay en Ferraz, al frente del partido, es una secretaria de Organización, Rebeca Torró, cuestionada por todos.