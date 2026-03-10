Los usuarios de PS5 y Xbox Series X no tienen que preocuparse: podrán jugar Crimson Desert a 60 fps

El lanzamiento de Crimson Desert, el juego de acción y aventura de mundo abierto desarrollado por Pearl Abyss, está ya a la vuelta de la esquina (este próximo 19 de marzo) y se ha convertido en uno de los títulos más esperados del año. Así lo corrobora el hecho de que ya está en las listas de deseados de más de tres millones de jugadores.

Las altas expectativas por este juego en el que los jugadores explorarán el hermoso y brutal continente de Pywel, enfrentando conflictos y épicas historias mientras Kliff, el líder de los Greymanes, se embarca en un viaje inolvidable y de redención, no paran de crecer. Pero también la incertidumbre por cuáles van a ser los requisitos para disfrutar de un juego que en lo técnico es un portento visual.

Hasta ahora todo lo mostrado del título se había hecho a través de PCs de alta gama y la preocupación entre los usuarios de PS5 y Xbox Series iba in crescendo al temer por la posibilidad de que sus videoconsolas no pudiesen correr el juego a 60 imágenes por segundo.

Pues esa incógnita ha quedado finalmente resuelta este martes 10 de marzo. Pearl Abyss ha desvelado las especificaciones oficiales de rendimiento para PC, consola y Mac de Crimson Desert y sí, tanto en PS5 como en Xbox Series X, el juego correrá a 60 fps en su modo rendimiento. Eso sí, a 1080p de resolución. La PS5 Pro lo hará a 4K reescalando de 1080p al tener más potencia gráfica. La única que no llegará a ese objetivo será la Xbox Series S que tendrá que conformarse con 40fps y 720p.

En el caso de PC, las especificaciones destacan las configuraciones recomendadas para diferentes ajustes gráficos, mientras que los objetivos de rendimiento en consola detallan las resoluciones y velocidades de fotogramas que los jugadores de consola pueden esperar en sus sistemas.

Estos son los requerimientos en PC y consolas

REQUISITOS MÍNIMOS EN PC

Rendimiento: 1080p reescalado (desde 900p), 30 FPS

GPU: AMD Radeon RX 5500 XT o Nvidia GeForce GTX 1060

CPU: AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i5-8500RAM: 16 GB

SO: Windows 10 de 64 bits o posterior

Almacenamiento: 150 GB (SSD obligatorio)

REQUISITOS BAJOS EN PC

Rendimiento: 1080p, 30 FPS

GPU: AMD Radeon RX 6500 XT o Nvidia GeForce GTX 1660

CPU: AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i5-8500

RAM: 16 GB

SO: Windows 10 de 64 bits o posterior

Almacenamiento: 150 GB (SSD obligatorio)

Especificaciones para PC

REQUISITOS RECOMENDADOS EN PC

Rendimiento: 1080p a 60 FPS o 4K a 30 FPS

GPU: AMD Radeon RX 6700 XT o Nvidia GeForce RTX 2080

CPU: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i5-11600K

RAM: 16 GB

SO: Windows 10 de 64 bits o posterior

Almacenamiento: 150 GB (SSD obligatorio)

REQUISITOS ALTOS EN PC

Rendimiento: 1440p a 60 FPS

GPU: AMD Radeon RX 7700 XT o Nvidia GeForce RTX 4070

CPU: AMD Ryzen 5 7600X o Intel Core i5-12600K

RAM: 16 GB

SO: Windows 10 de 64 bits o posterior

Almacenamiento: 150 GB (SSD obligatorio)

REQUISITOS ULTRA EN PC

Rendimiento: 4K a 60 FPS

GPU: AMD Radeon RX 9070 XT o Nvidia GeForce RTX 5070 Ti

CPU: AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5-13600K

RAM: 16 GBSO: Windows 10 de 64 bits o posterior

Almacenamiento: 150 GB (SSD obligatorio)

Especificaciones para consolas

PS5

R endimiento: 1080p, 60 FPS, trazado de rayos bajo

endimiento: 1080p, 60 FPS, trazado de rayos bajo Equilibrado: 4K reescalado (desde 1280p), 40 FPS, trazado de rayos bajo

Calidad: 4K reescalado (desde 1440p), 30 FPS, trazado de rayos alto

PS5 PRO

Rendimiento : 4K reescalado (desde 1080p), 60 FPS, más de 60 FPS en pantallas compatibles con VRR, trazado de rayos alto

: 4K reescalado (desde 1080p), 60 FPS, más de 60 FPS en pantallas compatibles con VRR, trazado de rayos alto Equilibrado: 4K reescalado (desde 1440p), 40 FPS, más de 48 FPS en pantallas compatibles con VRR, trazado de rayos alto

Calidad: 4K, 30 FPS, trazado de rayos ultra

XBOX SERIES X

Rendimiento: 1080p, 60 FPS, más de 60 FPS en pantallas compatibles con VRR, trazado de rayos bajo

Equilibrado: 4K reescalado (desde 1280p), 40 FPS, trazado de rayos bajo

Calidad: 4K reescalado (desde 1440p), 30 FPS, trazado de rayos alto

XBOX SERIES S