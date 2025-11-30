Principales lanzamientos de videojuegos en diciembre: 'Metroid Prime 4 Beyond', 'Terminator 2 No Fate' o la expansión de 'Avatar: Frontiers of Pandora'
El mes concentra las salidas en la primera quincena ante la proximidad de las fiestas navideñas.
Llega diciembre pero aún hay títulos muy esperados que aterrizan justo a tiempo para el periodo de regalos navideños, como Metroid Prime 4, exclusivo para Nintendo Switch en el regreso de una de las sagas más exitosas de los videojuegos, y Desde las cenizas, la ambiciosa expansión del juego de Avatar.
- Metroid Prime 4 Beyond supone el regreso del clásico de 1986, con la protagonista Samus Aran, la cazarrecompensas más famosa de los videojuegos, preparada para explorar un mapa enorme y hacer uso ahora de novedades como una moto para desplazarse, poderes psíquicos o un guante para atraer objetos, en una aventura 100% Nintendo que llega el 4 de diciembre.
- El inmenso universo de Avatar: Frontiers of Pandora se expande con Desde las Cenizas, un añadido a la aventura original que llega el 19 de diciembre a multiplataformas con motivo del lanzamiento en cines de la tercera película de la saga Avatar: Fuego y Ceniza. En esta expansión, los jugadores tendrán que volver a Pandora. El planteamiento de esta ficción, en una emocionante historia de venganza y supervivencia protagonizada por el guerrero So'lek y en la que los gráficos, la acción y sigilo prometen una aventura vibrante.
- Un beat 'em up (género de videojuegos clásico de lucha cuerpo a cuerpo), con 15 superhéroes, es la premisa de Marvel Comic Invasion (multiplataformas, 1 de diciembre). Pantalla horizontal y personajes con el carisma de Spiderman, Lobezno o Capitán América se alían en una batalla con aroma a las recreativas de los 90.
- El 2 de diciembre llegará el terror de Sleep Awake, a cargo de la productora de cine Blumhouse, con gráficos realistas y un mundo en el que la gente muere cada vez que se duerme. Llega a todas las plataformas.
- También regresa Octopath Traveler 0 (multiplataformas, 4 diciembre), una nueva entrega del videojuego de rol de 2017 que pretende explicar el origen de una historia de fantasía y aventuras con una visión cenital y detallista, que recuerda a las aventuras clásicas de Super Nintendo.
- Otro esperado lanzamiento, tras meses de retrasos, es Terminator 2 No fate (multiplataforma, 12 de diciembre). Un juego con aroma clásico de plataformas en 2D con toda la magia de la aclamada saga cinematográfica.
