La Patrulla Canina, ahora sobre ruedas al más puro estilo Mario Kart

Chase, Marshall, Skye y sus amigos regresan a todas las plataformas con PAW Patrol: Rescue Wheels Campeones, una propuesta con la que nos pondremos en la piel los cachorros más famosos de la televisión y competiremos en un total de 12 pistas de carreras y otras tres ubicaciones únicas en nuestros propios monster trucks personalizables. Outright Games y Nickelodeon lanzan esta nueva aventura para toda la familia que emocionará a los fans con escenarios e imágenes extraídos directamente de la serie y, además, con un doblaje 100% en español con las voces oficiales de los personajes de Patrulla Canina. Roxi, Boomer o el villanísimo alcalde Humdinger se convierten por primera vez en personajes jugables, cada uno con su propio monster truck.

Pensado para niños y niñas a partir de tres años, PAW Patrol: Rescue Wheels Campeones es un juego de mecánicas sencillas y controles intuitivos para los más jóvenes o para padres y madres que se adentran a través de este título al mundo del videojuego; pero también contiene mecánicas más profundas gracias a las habilidades únicas de los personajes y diversas funciones que permiten el juego estratégico. Es una oportunidad ideal para familias en busca de un videojuego con el que disfrutar en equipo ya que, además de la posibilidad de jugar en solitario, permite a dos jugadores competir o colaborar en el modo cooperativo local en pantalla partida.

Cada kart es único y personalizable.

Cada kart es único y representativo de cada cachorro al volante: Marshall conduce un camión de bomberos, las ruedas de Boomer tienen cadenas verdes como su collar, Roxi conduce un estiloso bólido morado y Chase, su particular coche de policía. Todos los karts pueden personalizarse recogiendo las golosinas para perros que riegan las pistas de carreras e intercambiándolos por diferentes estilos de turbos, colores para la ruedas o pegatinas que lucir sobre el chasis. Además, durante la carrera es posible acumular locas piruetas para lanzar una habilidad especial única que nos permitirá obtener ventaja.

Los poderes y habilidades aleatorias clásicas de los videojuegos de carreras también están presentes en este título, lo que nos permitirá lanzar tartas de mora o globos de agua al corredor de delante, cegar con confeti al que nos pisa por detrás o lanzar un ovni para secuestrar (temporalmente) al corredor en cabeza para desequilibrar por completo la balanza y darle la vuelta a la carrera.

Un juego corto pero que ofrece infinita diversión

Se trata de un título muy cortito, apenas se tardan cuatro horas en completar la campaña principal, pero, como es característico de este formato, cada carrera puede repetirse infinitamente con diferentes personajes y modos de dificultad, lo que lo convierte en el videojuego perfecto tanto para disfrutar de manera casual como para realizar una maratón.

PAW Patrol: Rescue Wheels Campeones adapta un formato que funciona para crear un título divertido y eminentemente familiar, muy rejugable y con un ritmo rápido (con carreras de dos o tres minutos) que permite a las familias incorporarlo en el día a día sin necesidad de dedicar largos periodos de tiempo a realizar campañas más complejas. Los controles, sencillos e intuitivos, facilitan que podamos lanzarnos a una carrera aunque llevemos semanas sin jugar, lo que lo convierte en una muy buena opción cuando no sabemos a qué jugar.

Las localizaciones están inspiradas en la serie de televisión.

PAW Patrol: Rescue Wheels Campeones no es un portento gráfico pero tampoco lo pretende, es un juego bonito con una gran diversidad de paisajes más bien sencillos y centrados en la combinación de colores justa para que los personajes sean identificables. En Nintendo Switch, plataforma donde hemos probado el título, el juego presenta algunos problemas de rendimiento que, si bien no han afectado a la hora de completar los niveles, sí pueden llegar a molestar.

En definitiva, este nuevo título de la Patrulla Canina es, sin duda, una muy buena opción para padres y/o madres que quieran compartir con los miembros más jóvenes de sus familias la experiencia de jugar a un videojuego y, viendo las fechas en las que estamos, una fantástica opción para pasar la Navidad sobre ruedas.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave para Nintendo Switch que nos ha enviado Bandai Namco España.