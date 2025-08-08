El shooter de ciencia ficción Metal Eden ya tiene fecha de lanzamiento y está a la vuelta de la esquina

Ya se ha desvelado la fecha definitiva para poder disfrutar de Metal Eden, el próximo FPS de ciencia ficción lleno de adrenalina de Reikon Games, creadores de RUINER, y publicado por Deep Silver: se lanzará oficialmente el 2 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Con su publicación a la vuelta de la esquina, es hora de sumergirse en el mundo críptico y evocador de Metal Eden. Una invitación para embarcarse en un inmersivo viaje al corazón del planeta Moebius, donde los restos de la humanidad están atrapados en núcleos en descomposición, y ASKA puede ser la clave para su supervivencia.

El jugador irá conociendo su pasado oculto al enfrentarse al devastador legado de la Bomba de Erosión y su propia transformación de humana en arma. Y es que Metal Eden presenta un FPS de ciencia ficción lleno de adrenalina que explora un mundo en el que la conciencia de la humanidad ha trascendido la carne, residiendo ahora dentro de robots.

Con 8 misiones únicas y un universo creado a mano que abarca la dimensión cibernética de la vida, el juego sumerge a los jugadores en un mundo artificial, donde se adentrarán en la guerra cibernética, controlarán una poderosa hiperunidad avanzada y descubrirán los misterios de un paraíso perdido.

Hay que recordar que el título se iba a publicar el pasado 6 de mayo pero sus desarrolladores decidieron retrasar el lanzamiento, sin fecha fija, ante el reto de mejorar la experiencia. Finalmente han sido solo unos meses más y su lanzamiento ya es inminente.