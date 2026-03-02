Kena: Scars of Kosmora da un paso más: ya se puede añadir a la lista de deseos y saldrá este 2026

Sony Interactive Entertainment (SIE), en colaboración estrecha con Ember Lab, anunciaba hace unas semanas Kena: Scars of Kosmora, la secuela del aclamado Kena: Bridge of Spirits. El nuevo título llegará en 2026 a PlayStation 5 y PC, y ahora ya puede añadirse a la lista de deseos en PlayStation, Steam y Epic Games Store.

Tras el lanzamiento del primer juego, el estudio se tomó un tiempo para definir el futuro creativo de la franquicia. El objetivo era mantener el corazón emocional que conquistó a los jugadores, al mismo tiempo que incorporaban las lecciones aprendidas durante su desarrollo. El resultado es una propuesta que amplía la escala del universo de Kena y presenta a una protagonista más experimentada y consolidada como guía espiritual.

En Kena: Scars of Kosmora, la heroína viaja a la misteriosa isla de Kosmora en busca de respuestas sobre la aflicción que la ha acompañado toda su vida. Este enclave, hogar de diversas culturas y regiones, oculta secretos ligados a un pasado trágico que marcará el rumbo de la aventura.

Durante su travesía, Kena se enfrenta a un poderoso espíritu que destruye su bastón, elemento central de su identidad como guía espiritual y herramienta imprescindible para comunicarse con los espíritus y mantenerse con vida. Para sobrevivir, deberá adoptar una antigua y olvidada forma de guía propia de Kosmora, basada en la alquimia y el dominio de los elementos.

Uno de los pilares de esta nueva entrega serán los compañeros espirituales elementales. Estas criaturas acompañarán al jugador a lo largo del viaje, evolucionando y desbloqueando nuevas habilidades a medida que se fortalece el vínculo con ellas. Cada espíritu estará asociado a un elemento distinto y conectado con otros espíritus repartidos por el mundo del juego.

En el apartado jugable, el estudio ha confirmado importantes novedades. El sistema de combate incorporará mecánicas elementales que aportarán mayor profundidad estratégica a los enfrentamientos. Las nuevas habilidades, las infusiones elementales y la colaboración con los compañeros espirituales serán determinantes para superar combates exigentes y épicas batallas contra jefes finales.

Aunque desde Ember Lab prefieren mantener en secreto más detalles argumentales para evitar spoilers, sí han subrayado el esfuerzo dedicado a construir una historia emocional y significativa, pensada tanto para quienes regresan al universo de Kena como para quienes lo descubran por primera vez.

La colaboración con PlayStation Studios también ha permitido ampliar la escala del mundo, con regiones más definidas y una progresión cuidadosamente estructurada que refuerza el sentido de la aventura y la evolución de la protagonista.