Un hero shooter de tanques gratuito que apunta muy alto, así es World of Tanks: Heat

Más de uno puede pensar que hay demasiados hero shooters en el mercado de los videojuegos, pero si se añade que el nuevo en la oficina opta por tanques en lugar de los clásicos héroes ya sean humanos o fantásticos, la cosa cambia ¿verdad?. En eso enfatiza la serie de vídeos “Foundations” para profundizar en el universo del videojuego World of Tanks: HEAT,el nuevo juego de Wargaming que sigue en desarrollo pero que ya puede añadirse a la lista de deseados en Steam.

El nuevo episodio titulado “FOUNDATIONS: HUMAN-MACHINE SYNERGY” explora la relación dinámica entre los Agentes y sus tanques, una conexión clave que determina el desarrollo de cada enfrentamiento en el campo de batalla. Y es que en World of Tanks: HEAT, los Agentes son el centro de cada combate. Más que simples conductores de vehículos, actúan como auténticos estrategas capaces de transformar la planificación en acción. A su vez, los tanques que pilotan están sometidos a mejoras, ajustes y una optimización constante que les permite cumplir funciones concretas con enfoques de combate propios y diferenciados.

El sistema de juego se organiza en torno a tres roles claramente definidos. El Defender es el encargado de sostener la primera línea, absorber daño y avanzar con una gran potencia de fuego. El Assault representa la velocidad y la agresividad, atacando con rapidez y reposicionándose antes de que el enemigo pueda reaccionar. Por su parte, el Marksman domina el campo de batalla desde la distancia, eliminando objetivos con una gran precisión.

El juego presenta un apartado gráfico muy notable.

Cada Agente puede comandar hasta dos tanques especializados, cada uno con habilidades únicas. Entre los ejemplos mostrados en el nuevo vídeo destaca el AMX Hound, capaz de desplegar drones para identificar y marcar objetivos antes de lanzar misiles teledirigidos. Su tanque alternativo, Leo, puede proyectar un señuelo para engañar al enemigo y sorprenderlo en el momento oportuno.

Cuando la batalla alcanza su punto crítico, los Agentes liberan su herramienta más devastadora: las habilidades Ultimate, diseñadas para tener un impacto decisivo y cambiar el rumbo de la partida en cuestión de segundos. Entre las más destacadas se encuentra Contracted Strikes, con la que Kent inunda el campo de batalla con una andanada de cohetes Hydra que impacta simultáneamente a todos los enemigos dentro de su alcance. Hunting Time permite a Hound entrar en modo depredador, encadenando eliminaciones con misiles guiados que vuelven a estar disponibles tras su uso. Por último, Creeping Barrage muestra a Chopper coordinando sucesivas salvas de artillería que arrasan amplias zonas seleccionadas con devastadores ataques de misiles.

Estos momentos, según sus creadores, son los que pueden cambiar el rumbo de la partida y asegurar la victoria. La serie World of Tanks: HEAT Foundations continuará próximamente con nuevos contenidos y revelaciones sobre el juego.

World of Tanks: HEAT es un shooter táctico free-to-play y multiplataforma en el que los jugadores controlan tanques conducidos por héroes en combates rápidos. Ambientado en una línea temporal alternativa tras la Segunda Guerra Mundial, el título propone enfrentamientos con tecnología avanzada y un sistema de juego dinámico desarrollado con el motor de Wargaming.