Godbreakers o cómo erigirte en un aniquilador de deidades tiránicas sin apenas despeinarte

Este 2025 está siendo un año muy prolífico en cuanto a títulos indies que rebosan originalidad y calidad. Hades 2 y Hollow Knight Silksong son los referentes pero hay otros muchos que sin hacer tanto ruido y, obviamente, sin llegar a sus niveles de producción y ventas, también tienen mucho que ofrecer. Y ahí podríamos incluir a Godbreakers, un videojuego desarrollado por To the Sky y publicado por Thunderful Publishing. Es un roguelike de acción en tercera persona que nos pone en la piel de un guerrero cuyo único propósito es eliminar dioses. Literalmente. En un universo gobernado por deidades tiránicas, nuestra misión es liberar mundos enteros enfrentándonos a seres colosales, hasta llegar a Monad, la entidad que domina a todos los demás.

Desde los primeros compases, Godbreakers recuerda claramente a Risk of Rain 2 por su estructura de progresión y acumulación de mejoras, combinado con un toque de Hades en su ritmo de combate y enfoque en habilidades especiales. Sin embargo, al estar planteado desde una cámara en tercera persona, la comparación con Hades no es inmediata, sino más una sensación que surge al profundizar en su combate.

Este combate es, sin duda, el corazón del juego: rápido, fluido y exigente. Los personajes pueden cancelar cualquier movimiento con un dash, encadenar ataques ligeros y pesados, y ejecutar habilidades especiales únicas según el arma equipada. Hay varios arquetipos de armas para desbloquear, como una guadaña gigantesca, un par de cuchillas rápidas o un pilar contundente al estilo de un martillo divino.

Roba el poder de tus enemigos

La mecánica estrella es la posibilidad de debilitar y absorber a los enemigos. Al hacerlo, realizas un Godbreak, un ataque devastador que convierte el poder del enemigo en un recurso propio, ya sea un buff temporal, un golpe único o un ataque en área. Absorber enemigos en plena batalla puede cambiar por completo el ritmo del combate, y se vuelve especialmente devastador cuando se coordina en modo cooperativo.

Su apartado audiovisual es notable.

Y sí, aunque Godbreakers se puede jugar perfectamente en solitario, el juego está claramente pensado para el multijugador. A solas, la acción sigue siendo intensa y divertida, pero puede resultar más difícil mantener el daño y el control del campo de batalla.

Cada partida nos lleva a recorrer seis mundos surrealistas, aunque normalmente solo se atraviesan cuatro por cada run. Cada mundo presenta arenas cerradas donde se lucha contra oleadas de enemigos y jefes intermedios, culminando en una pelea final contra un jefe principal. Estos jefes son, sin duda, lo mejor del juego. Son espectaculares, variados y memorables, con patrones que van cambiando y exigiendo una atención constante para no morder el polvo.

Sin embargo, uno de los puntos débiles es su poca variedad. Aunque las primeras horas resultan frescas y emocionantes, los biomas y las oleadas comienzan a ser muy similares run tras run. La progresión meta y los desbloqueos ayudan… pero no lo suficiente para ocultar la repetitividad tras varias sesiones largas.

En lo audiovisual, su dirección artística es minimalista pero elegante, con efectos y animaciones muy logrados. La banda sonora, especialmente en los encuentros con jefes, ayuda a mantener el pulso alto y la sensación de desafío. Y jugarlo en la Asus Rog Ally a 60fps es una gozada. Sin duda, es un título que se disfruta mucho en una portátil tumbado en el sofá.

Conclusión

Godbreakers es un juego de acción muy adictivo, perfecto para partidas cortas y frenéticas, y aún mejor si se juega con amigos. Los que somos lobos solitarios también tenemos aquí un hueco pero la dificultad es mayor, eso sí. Su sistema de absorción de poderes y su preciso combate lo hacen muy atractivo, aunque su falta de variedad y progresión puede limitar su duración para quienes buscan un roguelike a largo plazo como puede ser el mismo Hades o su reciente segunda entrega.

Por tanto, si disfrutas de juegos como Risk of Rain 2 o Hades y te motivan los desafíos cooperativos, Godbreakers tiene mucho que ofrecerte. Solo hay que estar mentalizado para vivir un bucle de repetición en el camino hasta poder derrotar a esos combativos dioses.

Hemos podido probar Godbreakers gracias a una clave para PC (Steam) que nos ha remitido el estudio desarrollador a través de Game.Press.