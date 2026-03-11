Ghost of Yōtei estrena en PS5 su modo cooperativo online Legends de manera totalmente gratuita

Sony Interactive Entertainment ha anunciado que desde este martes ya está disponible Legends, el nuevo modo multijugador cooperativo online de Ghost of Yōtei. El contenido llega como una actualización gratuita para todos los jugadores y reimagina las mecánicas y amenazas del título en un contexto sobrenatural y mítico, permitiendo partidas cooperativas de hasta cuatro usuarios.

Este nuevo modo presenta una reinterpretación de la historia de los Seis de Yōtei, los principales enemigos de la protagonista, Atsu. En esta versión, los detalles de la historia se transforman en leyenda y los adversarios pasan a convertirse en enormes jefes demoníacos diseñados para su enfrentamiento en grupo. Cada uno de ellos cuenta además con su propia facción de enemigos y subjefes inspirados en sus habilidades y temática.

Los jugadores pueden escoger entre diferentes clases de personaje, cada una con un estilo de juego propio. Entre ellas se encuentran el samurái, el arquero, el mercenario o el shinobi, cada uno equipado con un arma particular y un árbol de tecnología específico para desarrollar sus habilidades. Todas las misiones son rejugables y ofrecen cuatro niveles de dificultad: cuanto mayor es el desafío, más rápida es la obtención de experiencia, el progreso de las clases y la calidad del botín.

El modo incluye distintos tipos de actividad. Las misiones de historia narran los acontecimientos mientras los jugadores avanzan, mientras que las incursiones enfrentan a cuatro jugadores contra los jefes principales disponibles en el lanzamiento: la Araña, el Oni, el Kitsune y la Serpiente. Por su parte, el modo supervivencia propone combates cooperativos por oleadas en los que el equipo debe proteger tres zonas mientras se aplican bendiciones y maldiciones que alteran el desarrollo de cada partida.

Además, el modo incursión se ampliará el próximo mes con un nuevo desafío para cuatro jugadores contra dos de los Seis de Yōtei.

Legends también introduce cosméticos de temática sobrenatural que se desbloquean progresando en el juego. Asimismo, el vestíbulo se ha ampliado para ofrecer nuevas actividades mientras los jugadores esperan a sus amigos, como revisar hazañas, ajustar configuraciones y árboles de habilidades, practicar en una zona de entrenamiento o participar en minijuegos y desafíos.

El nuevo modo está disponible como actualización gratuita para todos los jugadores de Ghost of Yōtei. Para acceder al multijugador online es necesario contar con conexión a internet, una cuenta de PlayStation y una suscripción activa a PlayStation Plus.