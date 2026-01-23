De Fable a Forza Horizon 6: así ha sido el Developer Direct con el que Xbox presume de un 2026 fascinante

Había expectación por el Developer_Direct de Xbox y no defraudó. Este jueves Microsoft realizó una retransmisión especial junto a alguno de sus estudios para ofrecer nuevos detalles de los videojuegos más esperados del próximo año, con la participación directa de sus desarrolladores. Y el evento confirmó que Xbox apuesta fuerte por 2026, combinando grandes franquicias, nuevas IP y propuestas originales.

Playground Games fue uno de los grandes focos del evento al presentar sus dos lanzamientos más importantes del año: Forza Horizon 6 y, sobre todo, Fable, el esperado reinicio de una de las sagas de RPG más queridas del catálogo de Xbox. El estudio confirmó que Fable llegará en otoño de 2026, ofreciendo la visión más completa hasta la fecha del nuevo Albion, rediseñado para una nueva generación, así como de sus héroes y del tono que marcará esta nueva etapa de la franquicia.

Durante la presentación, Ralph Fulton, miembro del equipo de desarrollo, explicó que el nuevo Fable no pretende ser una aventura épica y solemne al estilo de The Witcher o Skyrim. En su lugar, el juego apostará por historias más íntimas y cercanas, centradas en personas corrientes cuyas vidas se ven alteradas por la magia. Este enfoque busca recuperar el tono único de la saga, combinando fantasía, humor y emociones cotidianas.

El título permitirá explorar el mundo abierto de Albion al completo desde el inicio, aunque antes los jugadores deberán personalizar a fondo a su protagonista y vivir una etapa de infancia que funcionará como prólogo, sentando las bases narrativas y emocionales del viaje. La historia girará en torno a un misterio tan extraño como llamativo: un desconocido convierte en piedra a la abuela del protagonista y a todos los habitantes de la aldea de Briar Hill. Para revertir el hechizo y descubrir qué se oculta tras este suceso, el jugador deberá apoyarse en el Gremio de Héroes en Bowerstone, que marcará el camino a seguir.

Uno de los aspectos más originales de esta nueva entrega será su puesta en escena narrativa, ya que la historia se inspira en comedias británicas como The Office y Peep Show. Esto se traducirá en escenas presentadas como un falso documental, reforzando el humor característico de Fable y aportando una personalidad muy marcada a sus personajes y situaciones.

Por su parte, Forza Horizon 6 también contó con una presentación destacada. El título se lanzará el 19 de mayo y llevará por primera vez la popular franquicia de conducción a Japón, con el mapa más grande y detallado de la saga hasta ahora. Playground Games mostró las primeras imágenes del juego y reveló los coches de portada: el 2025 GR GT Prototype y el 2025 Toyota Land Cruiser. Las reservas ya están disponibles.

El evento también dejó espacio para sorpresas. Double Fine Productions anunció Kiln, un original pottery-party brawler multijugador online que llegará en la primavera de 2026. En este título, los jugadores crearán armaduras de cerámica con distintas habilidades de combate mientras moldean literalmente su estilo de juego. El proyecto contará con beta cerrada y ya puede añadirse a la lista de deseos.

Por último, Game Freak ofreció nuevos detalles de Beast of Reincarnation, un RPG de acción ambientado en un Japón postapocalíptico protagonizado por una persona y su perro. Será el primer proyecto AAA del estudio fuera de la franquicia Pokémon y se lanzará en verano de 2026, con un sistema de combate que combina acción rápida y profundidad táctica.

Todos los juegos presentados durante el Xbox Developer_Direct estarán disponibles desde el primer día en Game Pass Ultimate y serán compatibles con Xbox Play Anywhere. Además, el evento solo mostró una parte de lo que Xbox tiene preparado para 2026, un año que también traerá nuevas entregas de franquicias tan emblemáticas como Gears of War: E-Day y Halo: Campaign Evolved, coincidiendo con el 25º aniversario de la marca.