Elden Ring Nightreign ficha a dos nuevos Azotes de la Noche: llega The Forsaken Hollows

Toca volver a alzarse, Sinluz. Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de The Forsaken Hollows, el DLC para el juego de acción y supervivencia cooperativo multijugador Elden Ring Nightreign de FromSoftware y que ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Con The Forsaken Hollows, los Azotes de la Noche verán crecer sus filas con la incorporación de dos nuevos arquetipos a la Mesa Redonda para llevar la caza hasta su fin: Erudito y Sepulturera. El primero es un académico entrenado que destaca en el arte de lanzar hechizos; presume de un impresionante conocimiento arcano y obtiene increíbles ventajas en el campo de batalla gracias a su aguda observación. Y la Sepulturera se mueve por la fe y la fuerza; encargada por su monasterio de matar al Señor de la Noche, es una modesta guardiana del más allá que utiliza su extraordinaria fuerza para aniquilar a sus enemigos con una eficiencia despiadada.

Este DLC también trae nuevas áreas y amenazas en Altolimbo, así como dos nuevos jefes a los que derrotar al amanecer del tercer día. Por último, un nuevo y misterioso entorno cambiante a disposición del mapa bajo ciertas condiciones que renovará la experiencia de los Azotes de la Noche de todo el mundo.

Para quienes ya conocen Nightreign, esta expansión supone una inyección de novedades que refrescan la fórmula cooperativa: más clases, más jefes, y un mapa con más variabilidad. The Forsaken Hollows refuerza el carácter roguelike del juego, multiplicando las posibilidades de estrategia, colaboración y adaptaciones en equipo. Además, la inclusión de nuevos estilos (mágico —Erudito— y de combate cuerpo a cuerpo/fe —Sepulturera—) amplía las sinergias posibles entre compañeros, una de las claves del éxito de Nightreign.

De esta forma, quienes ya disfrutaban del bucle de “explorar — mejorar — sobrevivir — jefe final” propio del juego, encontrarán aún más incentivos para repetir partidas, experimentar combinaciones de habilidades y redescubrir mecánicas con cada ejecución.

Los jugadores que posean o compren las ediciones Deluxe, Seekers o Collector's de Elden Ring Nightreign en Steam recibirán automáticamente The Forsaken Hollows. . Los jugadores de consola deben descargar manualmente el DLC desde las páginas de la tienda de su consola. Los jugadores que posean la edición Standard pueden comprar el DLC por separado.

Un multijugador sorprendente

Elden Ring Nightreign es un juego de acción y supervivencia cooperativo multijugador en el que los jugadores nunca viven dos veces la misma aventura. Los jugadores eligen un Azote de la Noche, armado con distintivas armas y habilidades, y tendrán que tomar decisiones en fracciones de segundo en combate y exploración a través de un mapa que cambia entre biomas, armas y enemigos, todo ello impulsado por la Marea de la Noche, que los empuja hacia los jefes finales por la noche. Los jugadores deben sobrevivir cada día y, al tercer día, enfrentarse a un jefe final y superar sus desafíos. Los Azotes de la Noche deben cooperar, combinando sus distintas habilidades, en una experiencia sin igual en el universo de Elden Ring.

Como ya apuntábamos en nuestro análisis es "una experiencia cooperativa de supervivencia donde cada partida es distinta", basada en la cooperación de un escuadrón de tres jugadores (aunque ahora ya con soporte para dúos tras una actualización) y "con una presión constante del tiempo, lo que obliga a moverse, adaptarse y reaccionar rápido".