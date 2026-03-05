Death Stranding 2 llega este 19 de marzo a PC 'vitaminado' en lo técnico: estas son sus especificaciones

Death Stranding 2: On the Beach llegará a PC este próximo 19 de marzo. Así lo ha anunciado Sony Interactive Entertainment. La nueva versión del título desarrollado por Kojima Productions ya puede reservarse en Steam y contará con una adaptación específica para ordenador realizada junto al estudio especializado Nixxes Software.

Tras su estreno en PlayStation 5 (que analizamos el año pasado aquí en El Loot de Txeron), donde destacó especialmente por su apartado visual y por sus extensos paisajes fotorrealistas, la versión para PC se ha diseñado con el objetivo de ofrecer una experiencia optimizada y escalable que funcione en una amplia variedad de configuraciones de hardware.

Tecnologías de escalado y rendimiento

Entre las principales novedades técnicas de la edición para PC se encuentran las opciones avanzadas de mejora del rendimiento. El juego será compatible con NVIDIA DLSS 4, AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) y Intel XeSS 2, que permitirán aplicar escalado de resolución y generación de fotogramas para mejorar la fluidez sin sacrificar calidad visual.

Además, por primera vez en PC se incorporará PICO (Progressive Image Composition), un sistema de reconstrucción de imagen desarrollado por Guerrilla Games para el motor Decima Engine. Esta tecnología, ya utilizada en la versión de PS5, podrá combinarse con diferentes opciones de generación de fotogramas y con configuraciones de resolución dinámica o calidad preferida.

El título también incluirá anti-aliasing nativo y múltiples ajustes gráficos para adaptar la experiencia al rendimiento de cada equipo.

Estos son los requisitos técnicos

Mínimos

Preajustes gráficos: Bajos.

Rendimiento promedio: 1080p a 30 FPS.

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB.

Procesador: Intel Core i3-10100 AMD Ryzen 3 3100.

Memoria: 16 GB.

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más nueva).

Almacenamiento: 150 GB de espacio en disco SSD.

Medios

Preajustes gráficos: Medios.

Rendimiento promedio: 1080p a 60 FPS.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB AMD Radeon RX 6600.

Procesador: Intel Core i5-11400 AMD Ryzen 5 5600.

Memoria: 16 GB.

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más nueva).

Almacenamiento: 150 GB de espacio en disco SSD.

Altos (Recomendado)

Preajustes gráficos: Altos.

Rendimiento promedio: 1440p (2K) a 60 FPS.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6800.

Procesador: Intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5700X.

Memoria: 16 GB.

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más nueva).

Almacenamiento: 150 GB de espacio en disco SSD.

Muy altos

Preajustes gráficos: Muy altos.

Rendimiento promedio: 4K a 60 FPS.

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 9070 XT.

Procesador: Intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5700X.

Memoria: 16 GB.

Sistema operativo: Windows 10/11 (versión 1909 o más nueva).

Almacenamiento: 150 GB de espacio en disco SSD.

Soporte para monitores ultrapanorámicos

Otra de las novedades destacadas será la compatibilidad con relaciones de aspecto ultrapanorámicas. Las secuencias cinemáticas se han adaptado para visualizarse en formato 21:9, mientras que durante la jugabilidad el campo de visión podrá ampliarse hasta 32:9.

Incluso los usuarios con monitores 16:9 de alta resolución podrán activar el modo ultrapanorámico desde los ajustes para ampliar la visión del entorno. Además, coincidiendo con el lanzamiento en PC, la versión de PS5 recibirá una actualización que añadirá soporte para formato 21:9.

Un viaje que continúa once meses después

La historia de Death Stranding 2: On the Beach se sitúa once meses después de los acontecimientos del primer juego. El protagonista, Sam Bridges, vive ahora una vida tranquila junto a su bebé Lou, hasta que recibe un encargo de Fragile en México.

Un incidente inesperado termina llevando a Sam hasta Australia, donde deberá atravesar el continente para reconectar una sociedad fracturada, ampliando el universo narrativo de la saga creada por Hideo Kojima.

La nueva entrega introduce además un ciclo dinámico de día y noche, mayor libertad en la toma de decisiones y el regreso del Servicio de Conexión Social, el sistema que permite a los jugadores interactuar de forma asíncrona mediante mensajes, donaciones de recursos o la gestión de cargas perdidas.

De él decíamos en nuestro análisis que Death Stranding 2: On the Beach es una secuela ambiciosa que expande su propuesta en casi todos los frentes: ofrece más variedad de entornos, enemigos inéditos, mecánicas mejoradas y un sistema de colaboración más relevante. Su capacidad para convertir tareas simples en retos constantes, su duración bien medida y un apartado gráfico de gran nivel lo convierten en un título imprescindible en este 2025.

Para quienes disfrutamos de este medio desde hace décadas, es un recordatorio de que todavía se pueden encontrar experiencias diferentes, capaces de sorprender no tanto por la velocidad o la acción continua, sino por la forma en la que plantean el viaje y la relación del jugador con el mundo que explora.

Esta segunda entrega deja claro que la saga de Kojima sigue apostando por ideas poco convencionales que dan como resultado una de las propuestas más interesantes de los últimos años. Incluso para quienes no jugaron la primera parte, esta secuela ofrece una experiencia completa, exigente y técnicamente impecable, capaz de convertir un simple encargo en un viaje repleto de decisiones, planificación y superación constante. Sin duda, la mejor entrega de nuestras vidas.

El juego estará disponible en PC en dos ediciones: estándar (79,99 euros) y Digital Deluxe (89,99 euros), ambas ya disponibles para reserva en Steam antes de su lanzamiento el 19 de marzo.