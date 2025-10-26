Análisis de Battlefield 6: el rey de la acción está de vuelta destruyendo todos los fantasmas del pasado

Esta vez sí. Era el clamor popular tras las masivas pruebas de la beta de Battefield 6 este pasado verano a escasos meses de su lanzamiento. Todo estaba ahí, de vuelta. Destrucción, tensión, adrenalina, compañerismo, realismo, frenesí y cohesión. La fórmula que hizo grande a esta franquicia a la que muchos nos unimos hace casi tres lustros con Battlefield 3 ha vuelto a encajar y lo más sorprendente de todo es que lo hace casi sin fisuras bordando una entrega que asienta el nuevo rumbo a seguir en la saga. Ya podemos adelantar que, de facto, se erige en la propuesto multijugador definitiva. Sin anestesia. Aquí hemos venido a combatir y no hay mejor experiencia en el sector de los videojuegos de lejos.

Una osada conclusión a la que me aferro tras más de 60 horas disfrutando de sus modos multijugador en los que he experimentado una montaña rusa de emociones casi inexplicable. Ganar una partida en el último momento cuando tu equipo se lanza a la desesperada, suenan los tambores de guerra de una banda sonora de tintes épicos y los soldados de la clase Apoyo se juegan la vida para levantar a los compañeros caídos y revertir la situación y conseguir in extremis la conquista del último punto. Yterminas ganando. Levantas los brazos eufórico y el vecino del quinto se queja de tu grito desgarrador. Sí, Battefield 6 lo ha vuelto a hacer.

Battlefield 6 Género: Acción Lanzamiento: 10 de octubre Desarrolladora: Battlefield Studios Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Textos: Español Voces: Español Precio: 80€

Es una de las miles de veces que este título y los millones de jugadores que han vuelto al campo de batalla consiguen sorprenderte con momentos épicos e irrepetibles que empezaron a desaparecer con el lanzamiento de Battlefield V en 2018 y que terminaron sepultados y en el ostracismo con Battlefield 2042 en el año 2021.

Cuatro años después, y con la máxima prudencia mediante, Battlefield Studios, ese conglomerado que EA conformó DICE, Criterion, Motive y Ripple Effect para desarrollar la nueva experiencia de la franquicia Battlefield, ha dado en el clavo.

¿Pero qué ofrece esta nueva entrega? Ambientado en el año 2027, Battlefield 6 sitúa a los jugadores en un mundo al borde del colapso. La alianza de la OTAN se desmorona, mientras una poderosa corporación militar privada, Pax Armata, aprovecha el caos para imponer su dominio global. En medio de este escenario geopolítico turbulento, los jugadores encarnarán a Dagger 13, una patrulla de élite de la Marina de EE. UU. a lo largo de una campaña para un solo jugador que se puede completar en 7-8 horas y que está repleta de acción y misiones que nos llevarán desde Brooklyn hasta El Cairo. Y debo confesar que tras varias entregas sin probarlas, esta me ha resultado entretenida y palomitera. Tiene sus incoherencias y abusa de los clichés ya manidos de los buenos y los malos de turno, pero suma a la experiencia. Así que nada que reprochar.

El apartado audiovisual es de primer nivel.

Pero tengo claro que el 99% de los que venimos a Battlefield no lo hacemos por ese modo de juego. Aquí el multijugador es el epicentro de todos los focos y, como era de esperar, se presenta como el más ambicioso de la serie, con combates en mapas altamente detallados y destructibles que abarcan desde las montañas de Tayikistán hasta el emblemático Puente de Manhattan o la periferia de El Cairo. Los clásicos modos Conquista, Avance y Asalto regresan junto con Escalada, una nueva modalidad que lleva la acción táctica al límite.

Los jugadores también pueden disfrutar de modos inspirados en los shooters clásicos —Todos contra todos (TCT): Equipo, TCT: Patrulla, Dominación y Toma la colina que mantienen el ADN competitivo y estratégico característico de Battlefield.

Vuelven, para alegría de todos, las clases: Apoyo, Asalto, Ingeniero y Reconocimiento y cada una lo hace con sus equipamientos y ciertas habilidades pasivas intrínsecas. Se abre también la posibilidad de poder usar las armas específicas de cada clase con otras y los vehículos aéreos y terrestres vuelven a ser definitorios en los mapas más grandes (hay un total de 9 en el lanzamiento) en modos clásicos como Conquista. A eso súmale la destrucción de gran parte del escenario y todo encaja.

Su apartado audiovisual de primer nivel también es un pilar fundamental para elevar la propuesta a otras cotas. Su realismo exacerbado, un sistema de físicas único y su moldeabilidad para correr en infinidad de configuraciones de PC a un buen framerate hacen de Battlefield 6 un todoterreno. Nosotros lo hemos probado en PS5 Pro para la campaña y en PC con una Ryzen 5700X3D y una RTX 5070Ti en modo ultrapanorámico a 3440x1440 con el modo gráfico más alto y lo hemos disfrutado siempre por encima de los 150 fps. En PS5 Pro, en modo rendimento por encima de los 80. Una delicia visual.

Llegados a este punto y con la emoción de volver a estar con tu mejor amigo tras tanto tiempo sin verlo, es difícil no recomendar Battlefield 6. Si te gustan las experiencias multijugador esta es la mejor, como tu amigo de la infancia.

Hemos probado Battlefield 6 en PS5 y PC a través de Steam gracias a unas claves que nos ha remitido EA España.