José María Soler se incorpora a la cuadrilla de Paco Ureña para la temporada 2026

José María Soler es la novedad de cara a 2026 en la cuadrilla de Paco Ureña. El banderillero de Algeciras ocupará en el equipo del diestro murciano la vacante dejada por el sevillano Agustín de Espartinas. Soler es la única incorporación en la cuadrilla de Ureña, que seguirá contando entre los hombres de a pie con Curro Vivas y Azuquita.

La trayectoria de Soler quedó marcada desde aquel 3 de julio de 1999, cuando se doctoró en el coso de Las Palomas de Algeciras de manos de José Tomás y con El Juli como testigo.

Soler, quien hace años cambió el oro por la plata para unirse a las cuadrillas de toreros de renombre, fue distinguido con las Medallas de La Palma 2024, un reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Algeciras durante las Fiestas Patronales. Este homenaje subraya su aportación al mundo del toreo y su destacada trayectoria en el ruedo.