'Valle Salvaje', la serie que se estrena tanto en TVE como en América, a través de su productor

La 1 estrena esta noche, a las 22.50, la serie diaria Valle Salvaje, que a partir del jueves irá tras La Promesa, a las 18.30.

Esta nueva serie diaria, que también puede verse, fuera de España, en Netflix 24 horas después de la entrega de estreno en TVE, es otra creación del mismo autor de La Promesa, Josep Cister, productor ejecutivo junto a Ramón Campos, CEO de Bambú, coproductora junto a Studio Canal en un proyecto conjunto de la cadena pública con la plataforma de pago. Valle Salvaje remonta su historia de época a 1763. ¿De qué trata Valle Salvaje? La joven Adriana Salcedo de la Cruz tiene que dejar Madrid para viajar al Norte y cumplir con su compromiso de matrimonio con un hombre que no conoce. En su destino su forma de vivir cambia por completo.

El elenco lo cencabezan Rocío Suárez de Puga, como Adriana; Manuela Velasco, Pilara, la señora de la Casa Grande; el actor sevillano José Manuel Seda es el duque de Valle Salvaje. Y otra andaluza, Mari Paz Sayago, es Isabel, aya de Adriana y sus hermanos. Campos desgrana detalles de este renovador proyecto de RTVE.

Una escena de la serie diaria de La 1 'Valle salvaje' / RTVE

–Una serie diaria en abierto que también se estrena a diario en una plataforma, Neflix. ¿Ha cambiado en el consumo en streaming?–Valle Salvaje es un proyecto con Studio Canal en el que TVE que quería estar y apostar con un socio a nivel internacional. Hemos encontrado una fórmula por esta serie se verá en La 1 y en los territorios de habla hispana de América, en Neflix, en entrega igualmente diaria. La forma de hacer una serie diaria con la TV tradicional tiene unos costes que de esta manera podemos ampliar con esta amplia ventana para que sea vea en otros países.–¿Cuántos capítulos se han contemplado en principio?–Hemos preparado una temporada de 120 episodios. Si funciona bien, como sucedió con La Promesa, esperamos seguir más años tanto para España como para América.–¿Es una serie más ambiciosa que otras de carácter diario?–Es una historia de amor en el siglo XVIII que hemos concebido con muchos más exteriores, un gran decorado, repoarto. Tiene componentes de serie de prime time. –¿Desde cuándo se trazó este proyecto?–Desde hace un año junto a Studio Canal preparamos Valle salvaje, la forma de emitirse la hemos ido viendo con los meses.–¿Cómo es la Casa Grande de este valle diario?–Los exteriores e interiores monumentales que hemos creado dan idea de lo que queremos contar. Hemos levantado dos casas en plena campiña de Segovia para contar todo este amor imposible entre un matrimonio por obligación. Es para un público adulto, con grandes malos.–¿Sin malos no hay serie diaria?–Una serie diaria sin grandes malos, sin villanos, no resulta atractiva. Hay que modelarlos bien. Hace 20 años en mi primera serie nacional, con Guante blanco, analizamos que una serie sin malos evidentes no podía funcionar bien.–¿Cómo es la creación de una serie así? –Josep Cister es un gran experto. Tiene otras creaciones con su sello como demuestra La Promesa. Yo en la creación sufro mucho, con el desarollo de la historia. Cuando ya tienes los personajes, los decorados, los actores elegidos, todo comienza a funcionar mucho más rápido. Comienza a funcionar el motor que te permite hacer capítulos y más capítulos. –Usted nos asombró con Fariña, El caso Asunta.–Como gallego me muevo muy bien en historias de mi tierra. El caso Asunta lo abordé en documental y en ficción y es un suceso que me sobrecoge por las dudas y sus claroscuros.