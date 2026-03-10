Telecinco repite estrategia: un nuevo triángulo amoroso pasa de ‘La isla de las tentaciones’ a ‘Supervivientes’

Supervivientes vuelve a nutrirse de La isla de las tentaciones y no se trata de un fichaje cualquiera. Un año más el protagonismo volverá a recaer en un triángulo amoroso, repitiendo la misma estrategia desplegada en la edición anterior con Montoya, Anita Williams y Manuel. Esta vez los protagonistas del trío son Almudena Porras, Borja Silva y Darío Linero, todos ellos procedentes de una traumática experiencia en La isla de las tentaciones que hizo saltar por los aires una de las relaciones más longevas de la historia del reality, la de Almudena y Darío, de más de una década.

Almudena era la primera en llegar, pero lógicamente no estaría sola en esta aventura en Honduras. Hasta allí se han desplazado Darío y Borja para compartir isla con la andaluza y dos recepciones completamente diferentes. La tensión se podía cortar con un cuchillo en el reencuentro entre Almudena y Darío. A su llegada a Playa Destino, la malagueña se ha encontrado una botella que contenía el anillo con el que Darío le iba a proponer matrimonio si salían juntos de La isla de las tentaciones, un hecho que finalmente no se produjo.

El famoso anillo venía acompañado de la presencia de su comprador, Darío. El joven aparecía en la isla para dejar a Almudena en shock. “Si llego a saber que vienes ni vengo. No me apetece nada”, la ha reprochado Almudena nada más verle. La andaluza se volvía histérica porque no quería remover lo vivido en La isla de las tentaciones. “Me mataste en aquella isla”, ha recordado.

Por su parte, Darío ha intentado pasar página, reclamando su derecho a formar parte de Supervivientes. “Aquí te has metido y es lo que hay. ¿No tengo derecho a vivir esta experiencia”, se ha preguntado. “Simplemente no puedo verte. Algún día te podré mirar a la cara”, ha replicado la joven.

Sandra Barneda, que los conoce bien a los dos, ha ejercido de intermediaria en el tenso reencuentro. La presentadora ha ido directa al grano: “¿Por qué no habrías venido a Supervivientes si llegas a saber que te verías con Darío?”. “No habría venido, no me apetece verlo. Es una persona que me ha hecho muchísimo daño y no me apetece verlo”, ha explicado delante de Darío.

Esta noche en el estreno de Supervivientes. Tierra de Nadie, Almudena jugará un papel clave para decidir el futuro de Borja y Darío como concursantes de Supervivientes.