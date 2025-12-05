Telecinco pesca en Antena 3, se lleva a uno de sus presentadores estrella para relevar a Jesús Vázquez

Jesús Vázquez lleva años sin contar con la fidelidad de los espectadores como en otros tiempos y en Bailando con las estrellas venía a decir adiós a Telecinco, donde comenzó y donde ha estado en los últimos veinte años. Mediaset busca rostros que inviten al público acercarse a sus propuestas, bajas en audiencia, y ha sacado el talonario para quitar a uno de los presentadores fundamentales de entretenimiento para Antena 3. El proyecto es el relevo de Agárrate al sillón, en la franja de coincidencia con Pasapalabra, que no ha funcionado.

El presentador Juanra Bonet será el rostro de la nueva etapa del concurso ¡Allá tú!, el formato de las cajas, con Jesús Vázquez en su etapa inicial y en su rescate reciente, regresará a la parrilla en la hora previa al informativo nocturno. Bonet, que para Atresmedia ha conducido Quién quiere ser millonario o en esta temporada Juego de pelotas, ha iniciado la grabación con Gestmusic de las nuevas entregas de ¡Allá tú!.

Juanrra Bonet, actor y presentador del nuevo porgrama de Antena 3 ‘Juego de Pelotas’ / ANTENA 3

El conductor catalán ya estuvo en Cuatro al frente de Lo sabe, no lo sabe (recuperado hace poco, con Xuso Jones), antes de volver a recalar en Antena 3 para su formato más veterano, el vespertino ¡Boom!. Formaba parte de la cuadrilla de conductores de concursos que el público identifica con Atresmedia junto a Manel Fuentes, Jorge Fernández y Arturo Valls. Carlos Sobera, nombre clave en Telecinco y Cuatro con First Dates y los realities, también formaba parte de ese equipo y ahora Bonet sigue sus pasos.

Jesús Vázquez presentó el juego de las cajas entre 2004 y 2008 para Telecinco; en 2011, tras la fusión, en Cuatro y hace tres años se recuperaba el formato para las noches de Telecinco sin mucha suerte.

Mediaset insiste en recuperar este juego y ya cuenta con el fichaje de Bonet para poner a prueba el concurso. En caso de que no funcione se podría dar el caso de recuperarse con él un espacio diario como ¡Boom!, concurso que también recuperó Mediaset sin mucha fortuna. La última prueba para competir ante Pasapalabra (con un bote de récord en estos momentos) no ha funcionado. La pérdida por vía judicial de Pasapalabra, que estuvo en antena en Telecinco hasta octubre de 2019, ha sido estratégica para explicar el hundimiento de audiencia del canal marcado por los realities, de ahí el empeño de encontrar un relevo que cale en el público y que además permita que aumente la audiencia en torno al informativo de la noche.

“Es un honor y un reto enorme coger el testigo de Jesús. Las cajas siguen siendo las mismas, pero yo vendré con mis bromas y mi manera de entender la tele”, señala Bonet. ¡Allá tú! mantendrá la mecánica original (26 cajas, el banquero y la decisión final del concursante), pero incorporará novedades de cara a esta nueva andadudra.