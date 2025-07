Skydance compra Paramount con el beneplácito de las autoridades de EEUU y un acuerdo con Trump

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos dio este jueves su visto bueno a la adquisición por parte de Skydance del gigante mediático Paramount Global y sus subsidiarias por un valor de 8.000 millones de dólares.

“Skydance se ha comprometido por escrito a garantizar que la programación de la nueva compañía (New Paramount) incorpore una diversidad de puntos de vista de todo el espectro político e ideológico”, ha señalado el presidente de la FCC, Brendan Carr, al anunciar esa fusión, a raíz de las acusaciones de haberse puesto la operación al servicio y presiones de Donald Trump.

Pero a su vez se señala que se erradicará “el sesgo que ha socavado la confianza en los medios de comunicación nacionales”. “Si se implementan estos compromisos, CBS podrá operar en beneficio del interés público y centrarse en una cobertura justa, imparcial y basada en hechos”, añadió el directivo, acusando de forma implícita a Stephen Colbert y su programa nocturno, que será cancelado en mayo.

La luz verde a la fusión llega después de que este pasado 22 de julio el presidente Trump, anunciara que había llegado a un acuerdo por más de 36 millones de dólares con el grupo Paramount para cerrar finalmente el litigio por la entrevista realizada en 2024 a su entonces rival en las presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris. Con ese pacto, la firma confió en haber eliminado el último obstáculo para su fusión con Skydance, que estaba pendiente de la aprobación de la FCC.

Las principales propiedades de Paramount incluyen a Paramount Pictures, CBS, Paramount Streaming y Paramount Media Networks (que incluye cadenas por cable, entre ellas MTV, Nickelodeon y Showtime, que se pueden también ver en nuestro país.

Carr consideró que “los estadounidenses ya no confían en que los medios de comunicación nacionales tradicionales informen de forma completa, precisa e imparcial”, y tras subrayar que “es hora de un cambio” celebró las modificaciones anunciadas por Skydance.

Para promover la transparencia y una mayor rendición de cuentas, la empresa se comprometió, por un período de al menos dos años, a tener un defensor del pueblo que informará a la presidencia de New Paramount y evaluará las denuncias de parcialidad.

La FCC destacó que aunque Skydance no tiene actualmente ninguna política de diversidad, equidad e inclusión (DEI), esta garantizó también que no implementará ninguna iniciativa de este tipo en la nueva empresa y confirmó que New Paramount también se comprometerá con la igualdad de oportunidades de empleo y la no discriminación.

Por otro lado el consejero delegado conjunto de Paramount Global, Chris McCarthy, abandonará el conglomerado mediático tras la inminente fusión con Skydance Media. Esta salida de McCarthy se produce luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) diera luz verde al acuerdo de fusión, que se espera se concrete en cuestión de semanas.

McCarthy, quien también dirige Showtime y MTV Entertainment Studios, fue nombrado co-consejero delegado de Paramount Global en abril de 2024, junto a George Cheeks, presidente y CEO de CBS, y Brian Robbins, presidente y CEO de Paramount Pictures y Nickelodeon.

El nombramiento se produjo tras la destitución del exdirector ejecutivo Bob Bakish. Según fuentes internas citadas por Variety, Cheeks permanecerá al frente de CBS tras la fusión, mientras que Robbins también dejaría la compañía.

Durante el período de transición, la gestión de Paramount Pictures quedará en manos de la directora de operaciones Courtney Armstrong y el jefe de marketing y distribución mundial, Marc Weinstock.

Tras la fusión, el CEO de Skydance, David Ellison, asumirá como director ejecutivo de la nueva empresa, que se llamará Paramount Skydance Corp. El ex director ejecutivo de NBC Universal, Jeff Shell, será el presidente del grupo.