Las series esperadas en marzo: Nicole Kidman, 'Outlander' y un Sherlock Holmes gaditano

Marzo no pasará desapercibido en series.

En estas semanas llegará el final de Outlander; la última ficción derivada del universo Yellowstone o Scarpetta, con Nicole Kidman. Aquí está el calendario de títulos fundamentales.

-Marshals. Una historia de Yellowstone (2 marzo. Skyshowtime). Tras las cinco temporadas protagonizadas por Kevin Costner, esta secuela se centra en el personaje de Kayce Dutton, interpretado por Luke Grimes. Tras dejar atrás el rancho Yellowstone, Dutton se une a una unidad de élite de los US Marshals.

-El joven Sherlock (4 marzo. Prime Video). Revisión del personaje a cargo de Guy Ritchie. Tras abordarlo como adulto en el cine, en la serie se inspira en su juventud. Se rodó en parte en Cádiz.

-Outlander (7 marzo. Movistar Plus+). El esperado final de la historia de amor de Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) llega con la octava temporada. Superará así el centenar de episodios. Jamie y Claire regresan a su hogar en Fraser’s Ridge. Nuevos secretos amenazan con separar a esta pareja.

-One Piece (10 marzo. Netflix). Segunda temporada de la adaptación del popular manga de Eiichiro Oda en acción real. Una épica aventura pirata en la que Luffy y Los Sombreros de Paja zarpan rumbo a Grand Line.

-Scarpetta (11 marzo. Prime Video). Nicole Kidman se mete en la piel de la patóloga forense Kay Scarpetta, el personaje protagonista de la saga literaria homónima de Patricia Cornwell. Jamie Lee Curtis interpreta a la hermana, Dorothy; Bobby Cannavale es el detective Pete Marino; y Simon Baker el agente Wesley.

-Mujeres imperfectas (18 marzo. Apple TV). Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara protagonizan esta adaptación de una novela de Araminta Hall, sobre un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas.