La serie de Netflix protagonizada por Blanca Suárez que vaticinó la DANA en Valencia

A lo largo de la historia muchos de los grandes acontecimientos han sido adelantados en la ficción. Es el caso de Los Simpson, la longeva serie norteamericana que ha traspasado fronteras, siendo capaz de predecir muchos hechos que han marcado a numerosas generaciones. En este caso, una serie española de Netflix ha vaticinado lo ocurrido con la DANA en la Comunidad Valenciana, así como sus nefastas consecuencias.

Respira, la ficción protagonizada por Blanca Suárez y Manu Ríos, relata en uno de sus episodios la inundación del Hospital Joaquín Sorolla de Valencia. El temporal se salda con los servicios mínimos del centro colapsados, ya que ni siquiera cuenta con suministro eléctrico.

Así transcurre la escena en la que se relata el episodio de la gota fría, algo muy similar a lo ocurrido con la DANA en la Comunidad Valenciana. “¿De verdad esto de la gota fría es para tanto? No sé, me parece un poco exagerado todo esto, la verdad”, comenta uno de los médicos. “No te has visto en una de estas en tu vida y ahora con el cambio climático todavía peor”, contesta otro residente. “Soy gallego, a mí la lluvia no me asusta”, le responde. “Pero una cosa es que llueva de a poco durante el día y otra que caigan 400 litros de agua en tres horas”, concluye la escena.

Los usuarios de las redes sociales se han dado cuenta de que en algunos casos hasta las cifras coinciden, ya que en algunos puntos de la Comunidad Valenciana se contabilizó la cantidad que aparece en la serie Respira.

Un vecino de la Comunidad Valenciana no se ha mostrado tan sorprendido con la coincidencia entre la realidad y la ficción. Los episodios de gota fría son un fenómeno habitual en el Mediterráneo. “Las DANAS son algo que ocurre casi cada año en Levante. Lo que no es normal es que avisaran tarde y que el agua llegase tan rápidamente. Esto último solo puede ser por un motivo, porque les habrían quitado los obstáculos que siempre han parado al agua”, ha comentado.

Respira, la serie de ocho capítulos creada por Carlos Montero, se estrenó el pasado 30 de agosto en Netflix. En su sinopsis se recoge lo siguiente: "El Hospital Joaquín Sorolla es mucho más que un centro médico público en Valencia donde se salvan vidas a diario. Médicos y residentes trabajan sin descanso al ritmo frenético de la sala de urgencias, donde las tensiones, las emociones e incluso el deseo aceleran el pulso de un personal que vive cada vez más al límite. La llegada de una paciente prestigiosa pone de relieve la complicada situación de la sanidad pública y enciende la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga sin precedentes".