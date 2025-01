Cómo es la serie 'Custodia repartida', que llega hoy a La Sexta

l Hoy se ofrecen en directo los dos primeros capítulos de la serie de Javier Fesser para Disney El director Javier Fesser, conocido por películas como Campeones y Camino, se estrena en el mundo de las series con una comedia dramática que cuenta la separación de una pareja, con la que muchas se identificarán, su proceso vital y la Custodia repartida , no compartida, de su hija entre los miembros de la familia.

Ese es el título de la serie, Custodia repartida , cuyos dos primeros capítulos, de los ocho que la componen, se estrenan esta noche en abierto en La Sexta, a partir de las 22.45 tras El intermedio.

El viernes se podrá ver completa en la plataforma Disney , que ha producido este proyecto español.

En un acuerdo con Atresmedia, la serie también pueden seguirla al completo los clientes de Atresplayer que tiene un pack conjunto con el servicio de Disney.

La idea de la serie surgió de los guionistas Juanjo Moscardó Rius y María Mínguez. Él se estaba separando y entre ellos hablaban mucho de ese momento. Se dieron cuenta de que esto también le estaba pasando a mucha a gente de su generación, a amigos cercanos y, que para una buena parte de ellos, suponía tener que volver a casa de sus padres.

Eso es lo que hacen los protagonistas: Cris (la actriz Lorena López) y Diego (Ricard Farré), que quieren que todo sea de mutuo acuerdo, comportarse como adultos y ser amigos por el bien de su hija, pero no es oro todo lo que reluce.

Cris, como cuenta la actriz al respecto, es una mujer que “le apasiona su trabajo, es un poco adicta a él, pero lidia con la frustración y la culpa de si es buena madre por cómo nos han educado”.

“Es una tía de carne y hueso porque le superan las cosas. No sabe poner límites en el trabajo porque se siente a gusto”, refleja. Su ex, Diego, como detalla Farfré, “es un buen tipo, que quiere que le quieran”, algo que no ha conseguido en su familia, “que se siente muy bien con su hija, pero está un poco perdido porque no tiene una vocación clara, ni un trabajo fijo”.

Los padres de Cris son interpretados por Aten Soria y Fernando Sansegundo, una pareja humilde entregada a sus hijas y que se echa encima de la mochila a sus nietas. Los de Diego, los actores Adriana Ozores y Francesc Orella, “están en las antípodas”, como señala éste último, pero ambos arrancan muchas de las sonrisas de la serie.

Para contar toda esta trama, Fesser se recrea en una descripción de los personajes, como si fuera una película, según reconoce el mismo director, que ha intentado trabajar con las emociones de éstos y sobre todo “buscando mucha verdad”.

Y ahí va el argumento de Javier Fesser para los que quieran seguirla: “Es una serie que tiene razón de ser entre tanto producto y oferta que entretiene, que no digo que esté mal, pero hay momentos para todo, y la verdad yo le pido a las películas y libros que veo que me alimenten un poco, que me enseñen algo, que me hagan cambiar o de opinión o de mirada, y a mi ésta me ha enseñado mucho”.