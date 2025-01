“Antes de estar seleccionado ya sabía que este era mi año”

“Deseando pisar el escenario y con un montón de ensayos ya encima”, Jesús Cabello Pozo, J Kbello (Cádiz, 1998), busca con el tema V.I.P., una melodía que invita irremediablemente al baile y al disfrute, coronarse como ganador del Benidorm Fest 2025. Curtido en televisión gracias al programa de TVE Cover Night, del que llegó a ser finalista, y con varios sencillos ya publicados, el cantante, compositor y bailarín conforma la tríada andaluza del certamen valenciano, junto a su paisana Lachispa y la sevillana Melody. Como el resto de sus compañeros, luchará con fuerza por el sueño de representar a España en el próximo festival de Eurovisión, que se va a celebrar del 13 al 17 de mayo en Basilea (Suiza).

–V.I.P. se encuentra en la parte alta de la lista de temas más consumidos del Benidorm Fest en Spotify (462.263 escuchas). ¿Qué se le pasa por la cabeza?

–Las sensaciones son superbuenas. En pocas semanas se ha convertido en uno de los temas más escuchados. La gente lo está recibiendo superguay, les está encantando. Veo también a mucha gente haciendo el baile por redes sociales, lo que me hace mucha ilusión. Estoy muy contento y deseando que puedan ver la propuesta que vamos a llevar a Benidorm, que se la disfrute tanto el público que está allí como los que están en casa. Y que se jarten de bailar cuando lo vean.

–Es, precisamente, una canción hecha para mover el cuerpo y se espera de ella una puesta en escena espectacular. No es la única de este corte entre los aspirantes. ¿Por qué la suya es diferente?

–V.I.P. puede diferenciarse por el hecho de que es una mezcla de la música afro con electrónica, dentro del género pop urbano. Y creo que puede ser también interesante la puesta en escena, porque hay pocos hombres que bailen y canten a la vez. No vamos a llevar la típica coreografía de baile comercial, sino que mis bailarines y coreógrafa vienen del hiphop, del afro, del freestyle y creo que le vamos a dar un toque distinto.

–Hay dos gaditanos en competición este año, usted y Lachispa. ¿Cómo está viendo el nivel de sus compañeros en el Benidorm Fest?

–Es muy heavy, la verdad. Somos estilos muy distintos y creo que va a ser un festival superinteresante de ver porque va a haber todo tipo de actuaciones, de propuestas. Tenemos cada uno un carisma y unas actitudes y aptitudes distintas. Y estoy orgulloso de que haya dos gaditanos.

Queremos que la propuesta sea, en parte, inmersiva, que la gente sienta que está dentro de la propia actuación”

–Solo ha habido, en casi 70 años de Eurovisión, dos representantes de Cádiz: Eva Santamaría en 1993 y Basty, uno de los componentes de D’Nash, en 2007. ¿Dispuesto a ser el próximo?

–Para mí sería un orgullo como gaditano, andaluz y español. ¡Y oye, que también hemos ganado dos veces! Estaría guay ser el tercero.

–¿Cómo resumiría lo que veremos en el escenario?

–Una actuación con show, con baile. Una propuesta que queremos que sea, en parte, inmersiva. Que cuando lo vean desde sus casas sientan que están dentro de la propia actuación, que están enfrente de mí, que les estoy cantando.

–V.I.P. cuenta entre sus compositores con María Parrado y José Otero, exparticipante del Benidorm Fest. ¿Le orientaron sobre el tipo de canción a presentar?

–La canción no surgió para el Benidorm Fest, sino de un momento de estudio. A medida que la íbamos haciendo vimos que sonaba muy eurovisiva. Cuando la fuimos finiquitando, es cierto que miramos ciertos matices para que fuera hilada a la actuación que vamos a hacer. Hemos jugado con mi esencia al completo y sabiendo que la queremos presentar al Benidorm Fest.

–¿Qué es lo mejor de formar parte de este certamen?

–Me quedo con la posibilidad de conocer a todos los artistas que están, al final se aprende muchísimo de cada uno de ellos. Y, lógicamente, la exposición y experiencia que significa todo esto, desde que sabes que has sido seleccionado hasta que terminas. Ya he vivido cosas superguais que no hubiera vivido de otra manera.

–¿Cómo se ha preparado?

–Mentalmente, hablando mucho conmigo mismo, siguiendo consejos de gente a la que quiero. Y físicamente, pues entrenando mucho –ríe–, haciendo mucho cardio, cantando mientras entreno dentro las posibilidades que me marca estar en un gimnasio. No me voy a poner a cantar a grito limpio ahí en medio, ¿no? ¡Está feo!

No hay claves para ganar Eurovisión. Tienes más posibilidades siendo fiel a ti mismo”

–Ya presentó usted un tema como candidato al Benidorm Fest en 2024. ¿Ha variado mucho aquella visión de lo que es V.I.P.?

–No es que haya variado la visión, sino que yo compongo por lo que siento. El año pasado presenté Borracho, que era como un merengue, algo totalmente distinto a V.I.P. Pero esa es mi esencia, intento llevarme los estilos a mi terreno. V.I.P. es más mía si cabe y yo sentía, antes de saber que estaba dentro, que la canción debía estar y que era mi año.

–¿Cuáles son las claves para triunfar en Eurovisión?

–No hay claves ni trucos. Si te fijas, todos los ganadores son distintos los unos de los otros. Han ganado canciones con show de baile, otras como la del año pasado con Nemo con él solo en una plataforma que gira. Han ganado baladas como la de Salvador Sobral o Loreen, con una música muy de ella. Depende de los demás artistas y de cómo lo reciba la gente. Creo que, sobre todo, siendo fiel a ti mismo y confiando en tu proyecto tienes más posibilidades.

–Una vez que pase el Benidorm Fest, ¿qué hay en el horizonte?

–Lo que le gustaría tener a cualquier artista: muchos conciertos, la posibilidad de cantar en muchísimos sitios. Me haría muchísima ilusión en mi tierra, en Cádiz; llenar un WiZink Center (ahora Movistar Arena), hacer una gira por Latinoamérica... Son esas cositas que siempre he soñado. Será lo que me depare el destino, lo que me vaya encontrando. Sobre todo que haya mucho trabajo, hacer conciertos y canciones, tanto para mí como para otros artistas. Disfruto muchísimo de mi faceta como compositor.