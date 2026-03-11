'Scarpetta', la serie de Nicole Kidman acaba de estrenarse, dónde verla

Las obras de Patricia Cornwell se convierten por fin en serie. La espera de tanto tiempo para los seguidores de la novela negra culmina con el estreno hoy en Prime Video de Scarpetta. Esta adaptación, desarrollada por la experimentada showrunner Liz Sarnoff, no es solo una serie procedimental más sino es la traslación de un fenómeno literario que ha vendido 120 millones de copias. Bajo la producción de Amazon MGM Studios y Blumhouse, este thriller de prestigio, con ocho entregas en principio, se incorpora a la plataforma aunando el rigor forense de la protagonista con la profundidad dramática personal.

Toda una estrella como Nicole Kidman, ya habituada a las series, ofrece una de sus interpretaciones más gélidas como la doctora Kay Scarpetta. Logra capturar la esencia de una mujer cuya mirada inquietante y manos expertas la convierten en la voz de quienes ya no pueden hablar. El conflicto central radica en la captura de un asesino en serie y la necesidad de Scarpetta de confirmar su valía ante las amenazas de su propio pasado profesional.

El eje de Scarpetta rueda en una doble línea temporal. Una investigación a finales de los años 90, cuando Kay ejercía como jefa de medicina forense, y su labor actual en la misma responsabilidad. Las tramas diseccionan cómo el tiempo ha moldeado no solo la tecnología forense, sino también las cicatrices personales del personaje protagonista. Un diálogo entre la ambición profesional de una joven y la madurez cautelosa de la forense.

Otra veterana estrella premiada, Jamie Lee Curtis, es aquí Dorothy Farinelli, la hermana de la protagonista, en una tensión emocional con su familiar en la ficción. Otros dos rostros conocidos, Bobby Cannavale (Shall we dance?) y Simon Baker (El mentalista) complementan el elenco principal.

Scarpetta explora las complejidades psicológicas de los investigadores, analizando cómo la búsqueda de la verdad puede desmoronar la vida privada y el entorno de quienes la persiguen. Un thriller con múltiples capas donde la “verdad” científica se entrelaza con los rencores personales y las dinámicas familiares fracturadas.