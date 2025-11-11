Rosalía y sus vecinos de 'La Revuelta', entre Almodóvar, Estopa, Broncano o Carmena

Rosalía y su reunión entre sus vecinos famosos en 'La Revuelta': Putellas, Almodóvar, Carmena, Carmen Machi o los Estopa

Rosalía ha protagonizado un segmento especial en su estelar aparición este lunes en el programa La Revuelta. En el show de David Broncano apareció en el rol de una vecina que, a lo La que se avecina, simula una junta extraordinaria de propietarios en el edificio adyacente al teatro donde se graba el programa.

La artista se unió a un espectacular elenco de figuras públicas españolas de toda índole, encabezada por el cineasta Pedro Almodóvar. A su lado el balón de oro femenino de Alexia Putellas, los hermanos de Estopa, la ex alcaldesa Manuela Carmena, la actriz Carmen Machi, el cineasta Javi Calvo, la compositora La Zowi, la diseñadora María Escoté y el influencer Joan Pradells, para representar una asamblea convocada por las molestias causadas por los cantos constantes de la supuesta inquilina del quinto A.

El segmento, dirigido por Jorge Ponce, alertó a David Broncano sobre esta reunión de urgencia, a la que el presentador se incorporó como parte implicada.

Durante la sesión, Carmen Machi demandó acciones inmediatas contra la vocalista; Javi Calvo, quien colaboró previamente con Rosalía en una canción para Paquita Salas, sugirió modificar los estatutos comunitarios; Almodóvar, director de la película Dolor y gloria en la que participó la cantante, propuso votaciones estructuradas y primeros planos.

Alexia Putellas expresó preocupación por la desaparición de su balón; Manuela Carmena reivindicó su posición como presidenta de la comunidad, sorprendiendo a La Zowi y María Escoté, dos figuras admiradas por Rosalía.

Así fue el sketch de Jorge Ponce en plano secuencia:

Los hermanos Muñoz de Estopa llegaron con retraso por sus presuntas clases de yoga y cerámica; y Joan Pradells solicitó ropa adaptada a su complexión en este reunión donde nadie se ponía de acuerdo. Bueno sí, la propuesta aprobada por consenso fue permitir que la vecina continúe con sus interpretaciones, elevándolas a beneficio colectivo del bloque.

La producción del sketch requirió un rodaje en plano secuencia con steadycam, y el programa implementó medidas de seguridad adicionales, incluyendo personal especializado y coordinación con la Policía Municipal de Madrid, ante la expectativa de aglomeraciones derivadas de la presencia de Rosalía.

Broncano concluyó la reuni´çon proponiendo la entrevista formal a la artista en La Revuelta. La cantante apareció portando el balón extraviado de Putellas. Y después se vistió con la sudadera de su entrevista.