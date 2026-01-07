Roberto Leal y el programa con su madre, Mercedes Guillén, sus reacciones lo cambian todo

Mercedes Guillén y Roberto Leal en pleno plató de una serie turca en el 'Nos vamos de madre' en Estambul

Antena 3 estrena este miércoles tras El Hormiguero el nuevo formato Nos vamos de madre, protagonizado por el presentador Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén. El programa reúne el recorrido por grandes ciudades, con Estambul como primera parada de esta noche, con desafíos personales de ambos.

La temporada consta de cuatro entregas independientes, producidas por la firma del presentador de Pasapalabra, Blondloyal para Atresmedia. En Nos vamos de madre Roberto Leal invita a su madre a participar en una serie de retos que incluyen actividades físicas, experiencias culturales y momentos de emoción.

Los desafíos van desde pruebas de aventura hasta interacciones con gente autóctonoa, buscan explorar límites personales de Mercedes. Además de Estambul el programa recorrerá la localidad portuguesa de Oporto, la capital escocesa, Edimburgo, y la urbe marroquí a las puertas del desierto, Marrakech.

Cada episodio se desarrolla íntegramente en cada una de estas ciudades, ofreciendo vistas de sus principales atractivos turísticos mientras madre e hijo comparten experiencias al margen de sus rutinas.

En la visita a Estambul la madre de Roberto Leal cumple su deseo de conocer el lugar de rodaje de algunas de sus series favoritoas. A través de las telenovelas turcas se ha familiarizado previamente con la ciudad y podrá conocer así en situ algunos de esos paisajes que conocía por las escenas reománticas.

Roberto tiene previsto que él y su madre conozcan la amplia urbe entre Europa y Asia montando a caballo, en bicicleta acuática por el estrecho del Bósforo y descenderán en una tirolina con magníficas vistas panorámicas de la ciudad.

Las pruebas están orientadas a confrontar miedos comunes, como la altura o el contacto con animales. Además madre e hijo exploran las calles entre vecinos, además de toda una sorpresa preparada para Mercedes. El gusto por las series turcas va a ser fundamental en esta experiencia para la madre.

Este lanzamiento de Antena 3, el primer estreno en la parrilla de cara al nuevo año, se une este viernes con el regreso de El Desafío. Una nueva temporada del programa de pruebas extremas conducido por Roberto Leal y producido por Siete y Acción (Pablo Motos). Entre los participantes de esta nueva andadura se encuentan María José Campanario, José Yélemo o Patricia Conde, en una doble presencia en las noches del conductor diario de Pasapalabra.