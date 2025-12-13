Esta revista de decoración se convierte en un nuevo canal temático

Love TV Channels, el mayor editor independiente de canales temáticos por streaming en España, refuerza su oferta con el lanzamiento de El Mueblle, nuevo canal temático gratuito dedicado en exclusiva a la decoración, el diseño de interiores y la jardinería. Esta iniciativa es fruto de la alianza estratégica con RBA Revistas y este canal ya puede verse en Samsung TV Plus y en las próximas semanas se incorporará al catálogo de LG Channels, Pluto TV, Xiaomi TV+, TCL, Hisense, Tivify, Plex, Philips y Sony.

El canal El Mueble traslada a la pantalla la orientación y estilo de la revista homónima, publicación decana y líder en decoración en España, con casi 700.000 lectores mensuales en papel. La propuesta ofrece una programación las 24 horas n con programas de reformas reales, recorridos por viviendas inspiradoras, tutoriales prácticos, entrevistas con arquitectos y decoradores de referencia, ideas para jardines y terrazas, además de un completo seguimiento de las tendencias internacionales en interiorismo y lifestyle.

Con este lanzamiento Love TV Channels abre una nueva categoría en su catálogo y llega a un público amantes de todo los ámbitos del hogar y que buscan inspiración, enfocados de manera comercial en el sector del mueble, la decoración, el textil hogar y la jardinería.

Fundada en 2022 y con sede en Barcelona, Love TV Channels se ha convertido en tiempo récord en uno de los actores europeos más dinámicos del segmento FAST (Free Ad-Supported Streaming Television). Actualmente gestiona 9 marcas y 23 canales propios, presentes en 34 países y con más de 20 millones de espectadores mensuales. Entre sus otros canales además de El Mueble se encuentran Trailers, Love Wine, Love the Planet, Love Crime & History, Love Travel & Taste, Actualidad 360, Historia y Vida y Clips don’t Lie.