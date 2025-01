Así pretende Ana Rosa Quintana volver a ser la reina de las mañanas en Telecinco

Ana Rosa Quintana regresará este lunes a las mañanas de Telecinco, su “sitio natural”, como presentaba este jueves. Se retoma el nombre El programa de Ana Rosa, el magacín matinal que dejó hace año y medio cuando dio su salto a las tardes con TardeAR, por petición de la cadena, que reconfiguraba las tardes tras la cancelación de Sálvame. No fue una buena decisión y con mínimos de audiencia Telecinco desanda del camino.

TardeAR a partir de la próxima semana estará conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Es el primer gran cambio del nuevo director de contenidos de Mediaset España, Alberto Carullo, que releva a Manuel Villanueva.

La presentadora matinal comentaba en rueda de prensa este jueves que “echaba de menos” la franja matinal, donde fue líder de manera ininterrumpida durante 18 años, desde que fichó por Telecinco tras dejar las tardes de Antena 3 y tras pasar María Teresa Campos a esta cadena. El programa de Ana Rosa volverá a las nueve de la mañana, con La mirada crítica y Ana Terradillos de ocho a nueve. El magacín recupera así la conductora de la tertulia política, sección donde la veterana periodista se encuentra muy a gusto. “La mañana es donde ocurren las cosas, me genera adrenalina, está viva; la tarde es más previsible”, analizaba ayer.

Ana Rosa observa que la decisión de volver a su punto de partida en Mediaset no está ligada a las cifras de audiencias de Telecinco. Asegura que TardeAR “no ha funcionado mal” y que sufría cierta “desventaja” de la cadena en la hora de entrada y salida ‘ respecto a la competencia, en alusión a Y ahora Sonsoles, en Antena 3, programa al que no logró rebasar. En los últimos meses TardeAR no llega a los dos dígitos y Sonsoles está ligeramente por encima de esa frontera.

Junto a la tertulia de primera hora Ana Rosa hará entrevistas políticas (le gustaría contar de nuevo con el presidente Pedro Sanchez, centro de sus críticas) y abordará toda la actualidad como hizo durante tanto tiempo. Echaba de menos también su enfoque editorial personal. Resume que no tiene ideología y que critica a quien gobierna, con independencia del partido al que pertenezca.

Se incorpora otra mesa de análisis El Aperitivo, con crónica rosa y social que junto a cronistas contará con famosos como Cristina Cifuentes o Alaska.

A las 12.15 comenzará Vamos a ver, repaso a la actualidad con Joaquín Prat y Patricia Pardo.