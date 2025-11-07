El premio póstumo que puede recibir la fallecida actriz Verónica Echegui

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual desvelaba este jueves la lista de nominados para la 27ª edición de los Premios Iris. La gala de los premios de la Academia se celebrará el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. La actriz Verónica Echegui, fallecida en agosto, estará muy presente en el recuerdo de tantos compañeros. Pero además la intérprete madrileña se puede alzar con un galardón póstumo.

El anuncio de los Iris, realizado en la Plaza de Callao por los creadores de contenido Ana Brito y Xuso Jones, ha desvelado los galardones de las 20 categorías que abarcan entretenimiento, ficción e informativos, reflejando la diversidad de la producción audiovisual española en un año marcado por éxitos en plataformas y cadenas tradicionales.

Entre esa nominaciones más sonadas en el apartado de ficción destaca la de Verónica Echegui por su interpretación en A muerte (de Apple TV+ y emitida en Atresplayer). Su papel estaba próximo a su vida real, donde pugnaba contra un cáncer. Esta candidatura póstuma de Echegui compite con Anna Castillo ('Su Majestad', Prime Video), Candela Peña ('Furia', HBO Max), Carmen Machi ('Celeste', Movistar Plus+), Nagore Aranburu ('Querer', Movistar Plus+) y las evilla Verónica Sánchez ('La Favorita 1922', Telecinco).

En el terreno masculino, la contienda por Mejor Actor incluye a Daniel Grao ('Ángela', Antena 3), David Verdaguer ('El mal invisible', TV3 y Disney+), Luis Fernández 'Perla' ('La Favorita 1922', Telecinco), Miguel Bernardeau ('Querer', Movistar Plus+), Oriol Pla ('Yo, adicto', Disney+) y Pedro Casablanc ('Querer', Movistar Plus+), con la producción de Movistar Plus+ 'Querer' acaparando presencia en ambas subcategorías.

La gala anterior, a inicios de 2025, vio dominar a 'La revuelta' en entretenimiento y a 'El caso Asunta' en ficción, pero esta edición trae sorpresas: el programa de David Broncano queda fuera de todas las listas, mientras que realities como 'Supervivientes' (Telecinco), 'El hormiguero' (Antena 3) y 'La isla de las tentaciones' (Telecinco) acumulan múltiples candidaturas. En ficción, la principal categoría de Mejor Ficción enfrenta a 'Ángela' (Antena 3), 'Dos tumbas' (Netflix), 'La Favorita 1922' (Telecinco), 'Querer' (Movistar Plus+), 'Su Majestad' (Prime Video) y 'Yo, adicto' (Disney+), con 'Querer' –creada por Alauda Ruiz de Azúa– liderando con siete nominaciones globales, incluyendo guion y dirección.Principales categorías y nominados destacados

En Ficción:

Mejor Ficción: 'Ángela', 'Dos tumbas', 'La Favorita 1922', 'Querer', 'Su Majestad', 'Yo, adicto'.

Mejor Guion de Ficción: Equipos de 'Dos tumbas' (Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero), 'Querer' (Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz), 'Su Majestad' (Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo), 'Mariliendre' (Javier Ferreiro y Paloma Rando), 'Yo, adicto' (Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo), 'La canción' (Pepe Coira y Fran Araújo).

Mejor Dirección de Ficción 'Antonio Mercero': Alauda Ruiz de Azúa ('Querer'), Elena Trapé ('Celeste'), Enrique Urbizu ('Cuando nadie nos ve'), Félix Sabroso ('Furia'), Javier Ferreiro ('Mariliendre'), Kike Maíllo ('Dos tumbas').

Mejor Producción de Ficción: 'Su Majestad' (Carlos Apolinario), 'Mariliendre' (Espe García), 'Atasco' (José María Irisarri y equipo), 'La Favorita 1922' (Ramón Campos y Ghislain Barrois), 'Yo, adicto' (Sofía Fábregas y equipo), 'Querer' (Susana Herreras y equipo).

En Entretenimiento:

Mejor Programa de Entretenimiento: 'El hormiguero', 'First Dates', 'Late Xou con Marc Giró', 'Supervivientes', 'The Floor', 'Tu cara me suena'.

Mejor Guion de Entretenimiento: Equipos de 'El consultorio de Berto' (Berto Romero y equipo), 'El intermedio' (David Navas y Edu García Eyo), 'Supervivientes', 'El hormiguero' (Laura Llopis y extenso equipo), 'MasterChef 12+1' (Patricia Fernández y Vicente Florindo), 'Futuro imperfecto' (Ramón Pardina y equipo).

Mejor Dirección de Programas: 'Futuro imperfecto' (Andreu Buenafuente y equipo), 'Supervivientes' (Ángel Ludeña y David Linares), 'Crims' (Carles Porta), 'Tu cara me suena' (Laia Vidal y Tinet Rubira), 'La isla de las tentaciones' (Meritxell Estruch), 'Late Xou con Marc Giró' (Santi Vilas y equipo).

Mejor Producción de Entretenimiento: 'Pekín Express' (Ana Jota Martín y equipo), Eurovisión Junior 2024 (Ana María Bordas y equipo), 'La isla de las tentaciones' (Ángeles Villamarín y David Barriga), 'The Floor' (Bruno Pena y equipo), 'Supervivientes' (David Cardona y equipo), 'El desafío' (Jorge Salvador y Jorge Ventosa).

Mejor Realización: 'El hormiguero' (David F. Rivas), 'La isla de las tentaciones' (Iván Prado y Vicente Peña), 'Supervivientes' (Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz), 'The Floor' (Joana García y Noelia Esteban), 'MasterChef 12+1' (Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón), 'El desafío' (Joan Gregorio Rodríguez).

Mejor Presentador/a de Entretenimiento: El Gran Wyoming ('El intermedio'), Marc Giró ('Late Xou con Marc Giró'), Miguel Ángel Muñoz ('Pekín Express'), Pablo Motos ('El hormiguero'), Paula Vázquez ('Bake Off: Famosos al horno'), Sandra Barneda ('La isla de las tentaciones').

Candidatura de los Iris en Informativos y Actualidad:

Mejor Informativo: Cobertura de la DANA en 'Antena 3 noticias', Apagón informativo de RTVE, 'Aragón noticias 1', Cobertura de la DANA en 'laSexta noticias', 'Noticias Cuatro fin de semana', 'Telenotícies vespre'.

Mejor Programa de Actualidad o Magazine: 'El día después', 'El programa de Ana Rosa', Cobertura de incendios en 'Espejo público', 'La hora de La 1', 'laSexta Xplica!', 'Y ahora, Sonsoles'.

Mejor Presentador/a de Informativos: Alba Lago ('Noticias Cuatro 1'), Alejandra Herranz ('Telediario 1'), María Casado ('Informativos Telecinco Fin de Semana'), Rodrigo Blázquez ('laSexta noticias 20h'), Sandra Golpe ('Antena 3 noticias 1'), Vicente Vallés ('Antena 3 noticias 2').

Mejor Presentador/a de Programas de Actualidad: Adela González ('Mañaneros 360'), Ana Pastor ('El objetivo'), Ana Terradillos ('La mirada crítica'), José Luis Pérez ('El cascabel'), Susanna Griso ('Espejo público'), Susana Guasch ('Noche de Champions y Europa League').

Mejor Reportero/a: Alejandra Andrade ('Fuera de cobertura'), Enrique Obrero ('Informativos Telecinco fin de semana'), Ester Bertan ('Tot es mou'), Isma Juárez ('El intermedio'), Jalis de la Serna ('Apatrullando'), Marc Campdelacreu (corresponsal en Jerusalén de 'Telediario').

Otras Categorías: