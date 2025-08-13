Pepa Romero confiesa que gana “muy poco” por sustituir a Sonsoles Ónega

Pepa Romero lleva varios años sustituyendo a Sonsoles Ónega en la edición estival del magacín Y ahora Sonsoles. La presentadora ha recibido en el plató del programa de Antena 3 a Agustín Bravo que ha promocionado su obra Se alquila, en la que comparte escenario con Andoni Ferreño. El presentador y actor ha destacado el trabajo de Pepa Romero en Y ahora Sonsoles. “Todo el mundo te quiere. Eres más buena persona que Heidi”, ha dicho.

La periodista ha agradecido el halago de Bravo que se ha atrevido a sacar a colación el tema de los salarios. Pepa Romero ha reconocido que no cuenta con un salario muy alto por sustituir a Sonsoles Ónega. “Yo gano muy poco dinero”, ha comentado. “¡Venga ya! Te lo estás llevando crudo”, le ha replicado el presentador. Pepa Romero, al ver que no se creía lo que le estaba diciendo, le ha animado para que consulte esa información con el director del programa.

La periodista ha ido más allá e incluso estaba dispuesta a enseñarle su contrato para que pudiera comprobar que no gana mucho dinero. “Esto no es como en tu época, que ganabais una fortuna”, ha expresado. Por su parte, Agustín Bravo ha confesado que estuvo presentando un programa en el mismo plató de Y ahora Sonsoles. “No gané una fortuna, pero más pasta que ahora seguro”, ha admitido el actor.

Antes de cerrar el tema de los sueldos, Bravo ha realizado un llamamiento para que Sonsoles Ónega le suba el sueldo a Pepa Romero, que se ha tomado el asunto con humor dentro de un ambiente distendido y relajado.