El peligroso delincuente cordobés apresado en Nicaragua que era el 'Monje Vidente' de 'First Dates'

Juan Herrera Guerrero, natural de la localidad cordobesa de Puente Genil, se convirtió en uno de los participantes más polémicos de First Dates tras su aparición en el programa de Cuatro en abril de 2022. Ha sido detenido en Managua como cabecilla de una red que extorsionaba a famosos en la Comunidad Valenciana. Conocido ante la audiencia como el "Monje vidente", llegó al restaurante con una estética intrigante, gafas de sol, túnicas y colgantes. y se presentó así ante Carlos Sobera:"Yo soy vidente, médium, hipnólogo, hago hipnosis y soy brujo".

Durante su intervención en el dating show de Cuatro, Herrera, que ha sido uno de los prófugos más buscado por las fuerzas de seguridad de nuestro país, aseguró poseer habilidades extraordinarias, como ver muertos, hipnotizar e invocar espíritus de figuras célebres como Lola Flores o Franco.

A sus 50 años buscaba entonces, según explicó, a una mujer "inteligente, culta y que crea en la magia negra", aunque su cita con la participante Kova, quien se definió como asexual, resultó incómoda y frustrante.

El programa se viralizó rápidamente por lo extravagante del pmonje, que combinaba misticismo con un discurso excesivo y teatral. Muchos espectadores lo recordaron como uno de los momentos más singulares de la historia del programa, aunque en aquel momento nadie imaginaba la gravedad de los hechos que saldrían a la luz un año más tarde.

En octubre de 2023, la Fiscalía de Menores de Valencia situó a Juan Herrera Guerrero como presunto cabecilla de una red dedicada a la extorsión, especialmente dirigida a personalidades de la alta sociedad valenciana. Según las investigaciones, utilizaba supuestas imágenes o información, relacionada con menores, para chantajear a sus víctimas, bajo amenazas de difusión pública.

A partir de entonces, el pontanés inició una huida que lo llevó a abandonar España y recorrer varios países con el objetivo de dificultar su localización. La Policía Nacional emitió una orden internacional de detención y, en noviembre de 2025, incluyó su fotografía en la lista de los diez fugitivos más buscados del país, considerándolo altamente peligroso.

Las autoridades destacaron que Herrera acumulaba un historial delictivo desde 2003, con múltiples antecedentes, y que su perfil combinaba el uso de identidades falsas con discursos místicos para ganarse la confianza de personas vulnerables. Se le atribuía el liderazgo de una trama de sextorsión vinculada a hechos de índole sexual con menores.

La captura se produjo finalmente el 16 de enero de 2026 en Managua, Nicaragua, gracias a un dispositivo de cooperación internacional que terminó de facilitar la policía nicaragüense e incluso el FBI. Su estancia en el país centroamericano era irregular y la detención puso fin a una persecución que había comenzado meses atrás en Guatemala .La noticia ha generado curiosidad por el fuerte contraste entre el personaje siniestro y de tintes ficticios que apareció en televisión y el inquietante perfil criminal que en realidad tenía. Juan Herrera Guerrero se enfrenta ahora a cargos por presuntos delitos de corrupción de menores y extorsión, con una posible pena de hasta diez años de prisión.