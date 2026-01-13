Pablo Motos responde sobre la detención de Can Yaman ante su visita este jueves a 'El Hormiguero'

El actor turco Can Yaman, de 36 años, uno de los intérpretes más admirados en estos momentos, sobre todo por su imponente físico, fue retenido este sábado por la policía de su país una operación de redada antidroga. Fue una identificación dentro de una actuación general en Estambul, al registrarse el local que frecuenta Yaman durante sus visitas. El actor no fue "detenido" como señalaron los medios de Estambul, de los que se hizo eco medio continente, ya que la prensa turca no suele tratar bien al actor, como vino a reprochar en las redes sobre la prensa italiana por seguirle el juego a esa noticia distorsionada. Fue liberado sin cargos a los pocos minutos tras practicarse unas pruebas de consumo.

El suceso ha venido a coincidir con un momento clave en su agenda profesional ya que Can Yaman está en plena promoción de la serie El Turco. El popular ídolo de los seriales visitará España en esta semana para presentar El Turco, su nueva serie que estrena el 15 de enero en Movistar Plus+. Es la historia romántica de un oficial otomano en el segundo asedio de Viena, a finales del siglo XVIII, donde encuentra la venganza y el amor. Una historia de aventuras románticas que se verá en más de 30 países.

El actor Can Yaman / Mediaset

En plena promoción en España destaca su visita a El Hormiguero, en Antena 3, como se anunció ya la semana pasada en el programa, días antes de que sucediera la redada en Estambul. Pablo Motos aclaraba este lunes que el episodio no ha afectado para nada lo previsto y que Can Yaman, que regresó en la misma madrugada del domingo a Italia, estará en El Hormiguero este jueves. "El actor turco lo está petando en el mundo entero", por lo que el intérprete acudirá para charlar y divertirse en el programa, como es el lema del show de Pablo Motos.

Can Yaman ya estuvo meses atrás en La Revuelta y sorprendió a todos por su excelente nivel de español, por lo que la conversación en El Hormiguero será más que animada. La estrella surgida de la telenovela Pájaro soñador ha grabado una serie española para la que se preparó iniciado hace dos años su aprendizaje de nuestro idioma. El laberinto de las mariposas, que está previsto su estreno en unos meses, está producida por Secuoya Studios. Es un thriller romántico de ocho episodios junto a Andrea Duro, María de Nati y Félix Gómez.