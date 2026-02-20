La muerte de su madre lleva a la cantante Sandra Valero a retirarse de la música

La artista valenciana Sandra Valero, quien hizo historia al alcanzar el segundo puesto en Eurovisión Junior 2023 con su éxito Loviu, ha anunciado este jueves su retirada indefinida del mundo de la música. Lo hace coincidiendo con el lanzamiento de 'Mis ganas de vivir', un proyecto audiovisual profundamente íntimo que grabó junto a su madre meses antes de que esta falleciera, el pasado 25 de enero, a causa del cáncer.

Esta canción y su videoclip no son solo un estreno musical; representan el legado final de una madre y una hija unidas por el arte en medio de la adversidad. Según el comunicado oficial, la obra nace como "un homenaje lleno de amor, valentía y luz" dedicado a quienes atraviesan procesos oncológicos. Además de su carga emocional, el lanzamiento tiene un fin solidario: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y sentar las bases de una cita musical anual para canalizar futuras ayudas.

La trayectoria de Valero ha sido breve pero meteórica. Su brillante actuación en Niza en noviembre de 2023 no solo le otorgó la medalla de plata, sino que fue la pieza clave para que el festival se celebrara en Madrid al año siguiente. Gracias a su segundo puesto y a la renuncia del país ganador (Francia) a repetir como sede, España pudo ejercer de anfitriona en 2024, devolviendo la ilusión eurovisiva a nuestro país dos décadas después de la victoria de María Isabel y más de medio siglo del anterior festival, el de 1969, en el Teatro Real, con Salomé.

Sin embargo, el éxito profesional coincidía con el momento más duro de su vida personal. Tras la pérdida de su madre hace apenas unas semanas, la joven intérprete ha decidido priorizar su bienestar emocional. "Es una despedida temporal de los escenarios", ha aclarado el entorno de la artista, subrayando que necesita centrarse en su recuperación personal y afrontar el duelo con la serenidad y el tiempo que requiere un proceso de esta magnitud.

Con tan solo 14 años, Sandra Valero cierra así una etapa dorada que comenzó con su paso por la televisión y disfrutó de lo más alto del panorama internacional. Sandra deja tras de sí un himno de esperanza y el orgullo de haber sido la embajadora que trajo de vuelta la magia de Eurovisión a suelo español, prometiendo regresar solo cuando su corazón esté listo para volver a cantar.