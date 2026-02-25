Muere una hija del popular actor de comedia Martin Short

Katherine Short, hija del actor canadiense Martin Short, protagonista de la serie Solo asesinatos en el edificio, ha fallecido a los 42 años en lo que las autoridades de Los Ángeles investigan como un posible suicidio.

“La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, informaba este martes el representante del actor en un comunicado. La fallecida es uno de los tres hijos del intérprete al que se le relaciona en la actualidad con Meryl Streep, compañera de la comedia de Disney + protagonizada junto a Steve Martin y Selena Gomez.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió al domicilio de la hija de Short, ubicado en Hollywood Hills, en la tarde del lunes, donde fue encontrada muerta. Katherine era la hija mayor de Short y Nancy Dolman, esposa de actor durante 30 años, quien falleció en 2010 de cáncer. Era trabajadora social en la urbe angelina. Ejercía esta labor después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California (USC) varios años después.