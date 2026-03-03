Muere Fernando Ónega a los 78 años, maestro de los periodistas parlamentarios

Unido a la expresión electoral “puedo prometer y prometo” con la que Adolfo Suárez escenificaba su compromiso para culminar la transición y todos sus cambios, Fernando Ónega fue una figura esencial en la historia del Periodismo español del último medio siglo. La suya era una de las voces más reconocidas y conocidas de la crónica política, en programas de radio y televisión.

El periodista gallego, siempre de buen talante y de impresión serena y convincente, ha fallecido este martes en Madrid a los 78 años. Además de ser veterano contertulio condujo también espacios informativos en Antena 3 y Telecinco y fue jefe de informativos de la SER y de la Cadena COPE, en la radio. El comunicador inculcó la vocacion en sus hijas Cristina, directiva de informativos en TVE, y Sonsoles, novelista y conductora del magacín de tarde de Antena 3. Con ellas mantenía el contacto a diario y estaba pendiente de la actualidad comentándola con ellas. También tiene un hijo con su nombre, Fernando, ingeniero, el menor de la familia.

Nacido en el núcleo lucense de Mosteiro en 1947, fue director de Comunicación de la Presidencia del Gobierno entre 1977 y 1978, una de las personas más cercanas en los años de Suárez como arquitecto del sistema democrático. Era también amigo personal del rey Juan Carlos, desde aquellos años, y posteriormente de su hijo, Felipe VI y doña Letizia.

Fernando Ónega en 2014, en la presentación de un libro sobre don Juan Carlos / EUROPA PRESS

La moderación de Ónega y de Suárez fue crucial en años de absoluto equilibrismo en la Moncloa. A ese cargo en la Presidencia había llegado por su labor en medios falangistas del Movimiento, el mismo origen de su mentor. Había formado parte de la legendaria redacción del periódico vespertino Pueblo. También dirigió otro histórico rotativo madrileño, Ya, a mediados de los 80, tras su paso inicial por la SER. En Onda Cero fue director general a mediados de los 90.

A lo largo de su dilatada trayectoria, su firma y su voz fueron constantes en los medios escritos y audiovisuales, con la experiencia de la trastienda de la Moncloa y sus contactos en todas las formaciones. Una de sus apariciones más veteranas fue en el Protagonistas de Luis del Olmo, en COPE y Onda Cero, como analista pragmático y con retazos de lírica. Su especialidad era retratar el contexto de la manera más asequible y quitar hierro a las palabras afiladas, en unos años donde la polarización actual hubiera sido inaudita.

Actualmente ejercía como presidente de la publicación 65YMAS, destinado a los mayores y contra el edadismo.