Movistar Plus+ recupera terreno: volverá a ofrecer partidos de la Liga ACB y la NBA

Movistar Plus+ da un nuevo giro a su oferta deportiva y recupera la Liga Endesa de Baloncesto, cuyos derechos pasaron hace unos meses a DAZN. De esta manera, Movistar Plus+ ha alcanzado un acuerdo con DAZN que le permitirá, además de la Liga ACB, ofrecer una serie de partidos de la NBA y la NFL, así como un encuentro por jornada de la Serie A y la Bundesliga.

“Tras la renovación por parte de Telefónica de los derechos de LaLiga (por 2.636 millones de euros hasta 2032) y las competiciones UEFA (por 1.464 millones de euros hasta 2031), Movistar Plus+ consolida su posición como la plataforma líder en deporte”, ha destacado en un comunicado.

“Tras esta nueva ampliación de derechos deportivos, Movistar Plus+ avanza en su estrategia de ofrecer al usuario un acceso único, centralizado y multiplataforma a todas las competiciones del deporte, consolidándose como el punto de referencia para todos sus clientes”, ha añadido.

A partir del próximo 11 de diciembre podrá verse a través de Movistar Plus+ el desarrollo de la jornada 10 de la Liga Endesa. La propia competición ha emitido un comunicado para anunciar esta nueva alianza entre DAZN y Movistar Plus+.

“La ACB continúa reforzando su presencia en televisión con la incorporación de DAZN Baloncesto a Movistar Plus+, donde nuevamente se podrán ver todos los partidos de la Liga Endesa. Telefónica ha anunciado un acuerdo con DAZN para integrar en su oferta televisiva DAZN Baloncesto, con la Liga Endesa y una selección de partidos de NBA, además de la NFL y un partido por jornada de la serie A y la Bundesliga. Según informa, los clientes podrán acceder a todos los encuentros de la Liga Endesa a partir del próximo 11 de diciembre”, ha explicado.