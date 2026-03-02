Merecido premio póstumo para la fallecida actriz Catherine O'Hara, la madre de 'Solo en casa'

Catherine O'Hara como la madre de 'Solo en casa', el papel que le dio mayor popularidad

En una noche cargada de nostalgia y reconocimiento al talento, la industria del cine y la televisión se puso en pie para rendir tributo a una figura camaleónica. Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, fue distinguida este domingo con el premio a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su papel en The Studio.

El galardón, otorgado por el sindicato de actores SAG-AFTRA en la renovada gala ahora denominada oficialmente como Premios Actor, llega como un reconocimiento póstumo a una interpretación que, según la crítica, resumía décadas de maestría cómica.

El encargado de recoger la estatuilla fue su compañero de reparto y creador de la serie, Seth Rogen. En un discurso visiblemente emocionado, Rogen destacó la profunda ética de trabajo de la actriz canadiense. "Katherine se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes respetaba muchísimo. Era una gran admiradora de todos ustedes", afirmó ante una ovación que se prolongó durante varios minutos.

Rogen compartió con los asistentes la faceta más creativa de O’Hara, revelando que su compromiso con la excelencia no terminaba al apagarse las cámaras: "Cada noche, antes de rodar, nos enviaba un correo con una versión completamente reescrita de sus escenas, siempre buscando cómo mejorar el guion. Sabía que podía arrasar, y quería hacerlo cada día".

La causa de su fallecimiento, según confirmó la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, fue una embolia pulmonar derivada del cáncer rectal que padecía, una batalla que llevó con la misma discreción y dignidad que caracterizó su vida privada.

Nacida en Toronto en 1954, Katherine O’Hara fue una destacada actriz más allá de sus trabajos más populares como Solo en casa. Su formación en la legendaria compañía de improvisación The Second City y su salto a la fama con la serie 'SCTV Network' (donde ganó su primer Emmy) sentaron las bases de un estilo único: una mezcla de excentricidad, elegancia y un timing cómico infalible.

Para el gran público global, O’Hara siempre será Kate McCallister, la madre que cruzó medio mapa en las dos entregas originaria de Solo en casa, para recuperar a su hijo Kevin, a cargo de Macaulay Culkin. Sin embargo, su filmografía es un testamento de versatilidad:

Brilló bajo las órdenes de Martin Scorsese en Jo, qué noche y se convirtió en una pieza fundamental del universo de Tim Burton, dando vida a la inolvidable Delia Deetz en Bitelchús.

Junto a Christopher Guest, regaló interpretaciones magistrales en joyas como Best in Show o A Mighty Wind.

Antes de su papel final en The Studio (Apple TV+), O'Hara alcanzó un nuevo estatus de icono cultural gracias a su interpretación de Moira Rose en Schitt’s Creek, un personaje que le valió el reconocimiento unánime de la crítica y una nueva legión de fans jóvenes.

Su último trabajo en The Studio la situó como Patty Leigh, una veterana jefa de estudio que ejerce de mentora ácida y brillante. Es un papel que, visto hoy, parece un cierre poético: una mujer poderosa navegando los entresijos de Hollywood, el mismo mundo que hoy llora su pérdida pero celebra su eterna genialidad.

Los Premios Actor, que en esta edición han servido como termómetro definitivo para la temporada de galardones, han dejado claro que, aunque Catherine O’Hara ya no esté presente para recoger sus trofeos, su mirada cómplice y su capacidad para transformar el "gris" de un guion en el "color" de una actuación memorable ha estado presente.