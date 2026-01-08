Otro mazazo para el entorno de Patrick Swayze, muere su hermano menor, Sean

Sean Swayze, hermano menor del legendario actor Patrick Swayze, fallecido en 2009 y recordado por sus títulos Dirty Dancing o Ghost, fallecía el pasado diciembre a los 63 años. La noticia no se ha hecho pública hasta ahora, cuando ha sido su hijo Jesse Swayze el que lo comunicó a la web TMZ. La causa de la muerte fue una hemorragia gastrointestinal superior aguda acompañada de acidosis metabólica grave, complicaciones derivadas de varices esofágicas y cirrosis hepática alcohólica,.

Sean Swayze trabajó durante más de tres decenios en la industria del entretenimiento como responsable de logística, teamster, en los rodajes, todo lo que es transporte de equipos y montaje. Trabajó en algunos de los proyectos en los que intervino su célebre hermano.

La familia ha rendido un homenajes al fallecido a través de las redes, destacando su personalidad alegre y vital. Su prima Rachel Leon compartió en Instagram una fotografía de Sean sonriente luciendo una camiseta temática de Dirty Dancing, con dos cangrejos recreando el famoso levantamiento de la película, diseñada para promocionar un evento familiar de mariscada que a su vez honraba la memoria de Patrick. Recientemente el canal Vin TV rescataba en nuestro país la serie Norte y Sur, donde el público español conoció a Swayze poco antes de ser catapultado al estrellato internacional con la película 'danzarina'. "Tengo el corazón roto al anunciar que mi primo Sean Swayze ha fallecido. Siempre fue divertido y lleno de vida. Recientemente hablábamos de que vendría a Texas a pasar tiempo con nosotros, y realmente lo esperaba con ilusión", escribió el familiar. Su hermano Don Swayze también lo ha recordado con afecto.

Patrick Swayze falleció en 2009 a los 57 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas después de un carrera llena de éxitos en televisión y cine. Su hermana Vicky Lynn se quitó la vida en 1994. Además de Don hay otra hermana, Bambi, marcada por la depresión.

Sean fue incinerado poco antes de Navidad en una ceremonia íntima y ahora se ha conocido los detalles de lo sucedido.