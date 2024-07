¿Es mal amigo Álex O'Dogherty? "Los conservo desde que tenía 5 años"

Hay que hablar más de la amistad e identificar a los buenos amigos. A los incondicionales de nuestra vida. De eso, con mucho humor, ha ido el espectáculo Amistad Verdadera que ha promovida Ron Brugal en teatro Príncipe Pío de Madrid. Un evento con música, baile y humor que ha reunido a Macarena García, Adrián Lastra, Fernando Guallar y a Álex O’Dogherty. El actor y cómico de San Fernando ha conducido el espectáculo de ron Brugal junto a Nuria Roca para hablar de los amigos.

Macarena García en la fiesta del espectáculo con Ron Brugal

–Usted es de los que desconfían de la amistad verdadera...–No, es mi papel en este montaje de Yllana. Nuria me tiene que convencer, ella es pro-amistad, que los amigos molan, como dice Brugal, a través de testimonios reales de gente que ha hablado en la cabina con sus historias sorprendentes. Pero en la vida real yo tengo claro que no hay nada como un buen amigo.–¿Cómo ejerce entonces de buen amigo? –Yo soy el que reúne a los amigos. Asumo esa misión, preocupándome de vernos. –¿La amistad va con uno si es buena gente? –Si se es buena gente habrá más posibilidades de tener más amigos. No sé, pero todos podemos tener buenos amigos al margen de cómo seamos con los demás.

Alex O'Dogerthy y Nuria Roca en 'Amistad Verdadera'

–¿Necesita de rodearse de muchos amigos? –Conservo amigos desde los cinco años. Del colegio, de toda la vida. Somos unos doce que seguimos viéndonos. Y también tengo otros amigos de cuando estudié en Sevilla. O del trabajo en Madrid. Procuro mantener a todos. Es la familia elegida. Los has elegido tú.–¿Van por capas? –Ahora que me lo dices, sí. Con cada grupo tengo temas distintos y hasta un idioma diferente. Con los amigos de La Isla hablo con mi acento, que se me suaviza cuando estoy en Madrid. Son códigos distintos inconscientes.–¿Y son amigos de buenos momentos nada más? –Hay que estar a las duras y a las maduras. Por eso en un mal momento se llama antes a un amigo que tal vez nos conocen mejor que los familiares.