José Ramón de la Morena se separa de su esposa Laura Vázquez

José Ramón de la Morena y su esosa Laura Vázquez flanquean al coronel Diego Pérez de los Cobos. A la derecha el también periodista Roberto Gómez en una gala del Altruismo en Brunete

El popular periodista radiofónico José Ramón de la Morena y su hasta ahora esposa, la abogada Laura Vázquez, se han separado y van a iniciar su divorcio al cabo de cuatro años de matrimonio, ha adelantado la web Informalia.

La separación entre quien fuera durante tantos años el conductor de El Larguero y su segunda mujer se habría fraguado varios meses atrás. La pareja no ha querido hacer valoraciones sobre la dolorosa ruptura. De la Morena también acababa su andadura diaria en la radio con El transistor en Onda Cero y ahora pone fin a su relación sentimental. La pareja tiene un hijo en común en este segundo matrimonio del que fuera rival en las ondas de José María García, en una de la competencias más crispadas de la historia de la radio en España.

El periodista de Brunete, localidad natal de la que siempre hizo gala en sus programas, población madrileña donde reside, tiene otros tres hijos, mayores de edad, de su primer matrimonio con María del Mar Escamilla.

Con Laura Vázquez, que tiene 44 años, se casó en 2021, en el mismo año en que nació el hijo de ambos con un embarazo que se complicó. El pequeño se encuentra bien aunque en aquellos meses donde el diagnóstico fue incierto el propio periodista decidió dejar su labor diaria en la radio, despidiéndose de El transistor. Con Laura Vázquez emprendió iniciativas solidarias con la fundación José Ramón de la Morena, labor que el informador de 68 años desea continuar, ahora que está jubilado de su labor diaria.