"Un intercambio", Broncano y Pablo Motos escenifican la paz promovida por Alejandro Sanz

El cantante Alejandro Sanz se ha revelado como un perfecto diplomático al mediar, con guasa gaditana y empaque de hermano mayor, entre las rencillas de La Revuelta y El Hormiguero, disputándose el access prime time. En la noche de este lunes correspondía saber la reacción de David Broncano en La 1 cuando recibía el escrito de "pelillos a la mar", dictado por Sanz para que Motos lo firmara de su puño y letra. El showman de TVE ha enviado un audio, que grabó en dos tandas, acogiendo con los brazos abiertos a su rival, dentro del espíritu de comedia de este sketch que pretende de todas formas aliviar el ánimo encendido en las redes entre los seguidores de ambos. Broncano propone hacer un intercambio. Que Motos vaya a la grabación de una tarde de La Revuelta y él se presenta de invitado en El Hormiguero esa misma noche en directo. Sería la primera vez que un invitado de Motos sale antes en la competencia, rio Broncano.

El carácter pacificador de Sanz ha venido a templar ánimos aunque no las ganas de chistes hacia la competencia por parte de los de La Revuelta. A su vez en El Hormiguero comienzan a aludir a su rival, como sucedió con una alusión de Trancas.

En este lunes El Hormiguero volvió a vencer este por cuarta entrega consecutiva y anotó 2,3 millones de espectadores, 16,5% frente a los 2,1 millones, 15,1% de La Revuelta, que no vence ni en estricta coincidencia ni en exacta consideración, ni en ninguna comparativa interesada razonable. Motos tenía de invitado al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page ("el responsable del PP de Castilla-La Mancha", dijo Broncano a Sanz), mientras que Broncano tenía a la biomédica Sara García además del cantautor estelar criado en Alcalá de los Gazules.

"Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison también", fue el texto que rubricó el jueves Motos entre alusiones de broma de Sanz, quien tras la respuesta negativa del presentador de El Hormiguero si jugaba al tenis (él hace pareja en la pista con Broncano) o pádel le replicó "no me extraña que no tengas amigos". Le entregó al de La Revuelta también unos guantes de boxeo, el deporte favorito de su rival y unos peluches de hormigas con las iniciales de ambos.

"Pablo, qué pasa máquina... tiburón. Estoy con Alejandro. Te agradezco las palabras... que podrías no haberlas escrito, el gesto es bonito. Me gustaría que nos viésemos". "Puedes venir tú al programa, te invitamos, que esto se graba por la tarde. O voy yo allí, que no tengo problema. Grabamos primero una entrevista y luego salgo yo allí. Y por primera vez un invitado va después allí que aquí, que eso estaría bien", expresó con retranca el de Orcera, Jaén. Broncano se pide la hormiga Petancas y el número de Miguel Ángel Revilla como regalo. El ex presidente cántabro no está por la labor de ir a otro espacio que no sea el de su amigo Motos.