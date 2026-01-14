Imanol Arias se casa de nuevo, esta es su actual pareja

El actor leonés criado en el País Vasco, Imanol Arias, en la memoria colectiva El Lute y Antonio Alcántara de Cuéntame cómo pasó, se ha casado por cuarta vez cuando está a punto de cumplir 70 años, en abril. Ha sido una ceremonia íntima celebrada días atrás. Su pareja es Nélida Inés Grajales, abogada argentina con quien convivía desde hace alog más de un año. Han pasado por el juzgado para confirmar su relación, “cuidarse mutuamente" y "estar juntos lo que nos queda”.

La historia de amor de Arias con Nélida es reciente pero décadas atrás coincidieron en un festival en Punta del Este, Uruguay. Habían forjado una amistad profesional que ha ido más allá cuando se reencontraron en las vísperas navideñas de 2024 en Buenos Aires. El actor estaba de gira con el montaje Mejor no decirlo, obra que interpreta con María Barranco. El encuentro casual se afianzó al poco en este matrimonio.

Imanol Arias y su actual pareja en la portada de la revista 'Lecturas' hace un año

Nélida, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata, ha desarrollado una carrera ligada a la política y la administración. Comenzócomo funcionaria en la Cámara de Diputados, fue asesora en el Senado y tras su etapa en las instituciones trabajó en la gestión de recursos humanos en un hotel de Mar del Plata. En tiempos más recientes se ha centrado en el negocio ganadero, procedente del legado de un anterior matrimonio, y se ha especializado en la mejora de la raza Angus. Este negocio entronca con la inquietud gastronómica de Imanol Arias que planea introducir los cortes de carne de las ganaderías argentinas en los restaurantes vasco.

Arias se había divorciadoen 2021 de la fotógrafa sevillana Irene Meritxell, con la que se casó en 2017. Esta ruptura coincidió con su proceso del caso Nummaria, con la evasión de impuestos a través de sociedades opacas, según había creado su asesor fiscal. El caso le supuso una condena de dos años y dos meses por delitos fiscales tras un acuerdo con Anticorrupción y la restitución de las cantidades debidas. Mejor parada resultó su esposa en la ficción de Cuéntame, Ana Duato, que al no llegar a un acuerdo fue a juicio y finalmente fue absuelta.

La relación más prolongada de Imanol Arias fue con la actriz Pastora Vega, su segunda espoa, con la que estuvo casado de 1984 a 2009, y tuvieron dos hios. Jon, que es actor les hará abuelos en breve. Daniel Arias también es actor. La familia está muy ligada a la localidad gaditana de Zahara de los Atunes, donde residían en vacaciones, y sigue siendo el lugar de todos ellos de refugio.

El primer matrimonio de Imanol fue con Socorro Anadón, con la que estuvo casado entre 1980 y 1983. Cerró esta relación al conocer a Pastora Vega cuando le hizo un entrevista para la revista Diez Minutos. Era el actor del momento tras trabajar con cineastas como Pedro Almodóvar o Vicente Aranda.