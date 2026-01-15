"Los huevos de Antonio" y la experiencia de Antonio Banderas de tomar un vino de Jerez de 1728

El actor y productor malagueño Antonio Banderas regresó este miércoles al plató de El Hormiguero en su duodécima visita al programa de Antena 3 con la presentación de su musical Godspell, adaptación que llaga al Gran Teatro Pavón de Madrid tras su estreno en el Soho Caixabank de Málaga.

En esta entrevista en especial el actor ha hablado de sus difíciles inicios en Madrid ya que el montaje teatral precisamente habla de unos jóvenes que se encuentran en una gran ciudad, sin concerse entre ellos, como actuales apóstoles. Entre las confidencias a Pablo Motos que llegaron a emocionar a la audiencia Banderas recordó que al no tener un duro iba de pensión en pensión. Recaló en nueve antes de poder tener dinero para salir adelante. En el Teatro Español el encargado del bar le daba un bocadillo y un botellín de cerveza que era lo único que ingería en todo el día. La suerte cambió cuando Alicia Moreno, hija de Nuria Espert, directiva de dicho teatro, contó con él para que fuera a una audición que fue decisiva con la que ingresó en el Centro Dramático Nacional.

Motos preguntó a Banderas por su reciente visita a Jerez, donde degustó en las bodegas de González Byass el vino más antiguo que se conserva en sus instalaciones, una bota de 1728. "Un vino que ya estaba ahí 30 años antes del nacimiento de Mozart", enfatizó Banderas en su asombro. La textura de esa esencia de Jerez es como de chocolate fundido y su sabor ronda la miel con un punto salado. Toda una experiencia que le ha fascinado, como dejó escrito en tiza en una de las botas jerezanas.

Antonio Banderas en su visita a Jerez el pasado diciembre con la dedicatoria en tiza que dejó en González Byass

Antes de actuar la compañía en el plató grande de El Hormiguero, el actor y el conductor del programa elaboraron la receta de "los Huevos de Antonio", de David de Jorge. Un homenaje al actor con carabineros, huevos fritos y caviar "granaíno" de Riofrío. Sencillez y sabores potentes. Motos mostró su desagrado sobre el caviar mientras Banderas hacía gala de su pericia culinaria siguiendo los pasos del chef y disfrutando de tan excelentes productos andaluces.

Una vez más el actor malagueño tan internacional hizo gala de sus dotes de dar espectáculo y emociones allá donde va. También habló de la boda de su hija en una antigua abadía en Valladolid y de cómo fue salvado por su cocinera cuando estaba en el estudio de grabación de su casa y se quedó encerrado en la pecera tras romperse el picaporte. La providencial aparición de la mujer permitió que fuera rescatado ya que la familia estaba fuera.

También se mojó sobre la política y señaló que el propio Gobierno de Pedro Sánchez es oposición de la propia gestión, sobre los socios del presidente.